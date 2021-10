Daniel Gómez canta ‘Fly me to the moon’ en las Audiciones a ciegas de ‘La Voz’

Daniel Gómez ha enamorado con su torrente vocal al interpretar una preciosa canción durante la tercera noche de Audiciones a ciegas. El talent se ha atrevido con ‘Fly me to the moon’ de Frank Sinatra.

Antes de terminar de cantar, Luis Fonsi, Pablo Alborán y Alejandro Sanz han girado su sillón por la voz de Daniel Gómez. Tras los argumentos de los coaches, el talent ha decidido sumarse al equipo de Luis Fonsi. ¡Enhorabuena!