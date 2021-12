Imprevisible Semifinal de ‘La Voz’: Malú se queda sin talents para la Gran Final

La Semifinal de ‘La Voz’ ha sido testigo de algunas de las actuaciones más espectaculares de toda la edición. Durante la gala, hemos disfrutado de momentos llenos de emoción y de puestas en escena nunca vistas. Además, ya conocemos el nombre de los cuatro finalistas que irán directos a la Gran Final a luchar por su puesto como el ganador.

El programa comenzaba con una maravillosa actuación de los ocho semifinalistas: Diana Larios, Carlos Ángel Valdés, Karina Pasian, Julio Benavente, Inés Manzano, Marina Jiménez, Ezequiel Montoya y Besay Pérez se subieron al escenario para impresionar con una emocionante versión del tema 'This is me' de la película 'El Gran Showman'.

Actuaciones con coaches y asesores

Los semifinalistas de Luis Fonsi compartieron un momento muy especial con su coach cantando ‘Nada es para siempre’. Además, Diana Larios y Carlos Ángel Valdés también interpretaron al lado de David Bisbal, su asesor, el tema ‘El ruido’.

Por otro lado, el equipo de Alejandro Sanz sorprendió interpretando al lado de su coach el precioso tema ‘Se apagó la luz’, una interpretación llena de sentimiento que ha emocionado a todo el plató. Karina Pasian y Julio Benavente eran los semifinalistas de ‘Team Sanz’ que también tuvieron la oportunidad de cantar con Greeicy, su asesora, la canción 'Lejos conmigo'.

Pablo Alborán también vivió una experiencia inolvidable con las semifinalistas de su equipo. El coach malagueño, junto con Inés Manzano y Marina Jiménez, interpretaron la preciosa canción ‘Hablemos de amor’. Además, María José Llergo iluminó el plató cantando con las chicas el bonito tema ‘La luz’.

Finalmente, Malú subió muy emocionada al escenario al lado de sus dos semifinalistas. La coach madrileña unió sus voces a Besay Pérez y Ezequiel Montoya para cantar a su lado el tema ‘Qué tarde’. Su asesor, Beret, también compartió un momento único con los chicos del equipo al interpretar juntos la canción 'Te estás olvidando de mí'.

Actuaciones de semifinalistas

Los ocho semifinalistas pasaron uno a uno por el escenario de ‘La Voz’ dando lo mejor de ellos mismos para poder ganarse al público. Solo cuatro de ellos, independientemente del equipo, pasarían a la Gran Final y por esa razón, tenían que esforzarse al máximo por conquistar con su actuación.

Los dos semifinalistas de Luis Fonsi arrasaron sobre el escenario con dos actuaciones muy diferentes pero llenas de talento y poderío. Diana Larios protagonizó un momento único e inigualable al hacer una versión muy especial llevada a su terreno del lírico de la canción 'Bring me to life' de Evanescence. Por su parte, Carlos Ángel Valdes, volvió a mostrar su personalidad con el bonito tema ‘Rise up’ de Andra Day. ¡Qué dos pedazo de actuaciones!

El equipo de Alejandro Sanz revolucionó al público de ‘La Voz’ con dos actuaciones impecables. Los dos semifinalistas del ‘Team Sanz’ lo han dado en la Semifinal y se han proclamado dos grandes voces del programa. Karina Pasian puso a todos los pelos de punta realizando una magistral actuación con el tema ‘I have nothing’ de Whitney Houston. Julio Benavente sacó su sensibilidad y corazón, y enamoró al ritmo de la balada 'A puro dolor' del grupo Son By Four.

Las chicas de Pablo Alborán también emocionaron a todo el público durante sus actuaciones en la Semifinal. Dos voces muy diferentes, pero con un talento innato. Inés Manzano demostró de nuevo su poderosa voz con una versión inigualable del tema 'Diamonds' de Rihanna. Las raíces más flamencas de Marina Jiménez rebrotaron en el escenario de ‘La Voz’ con una maravillosa actuación interpretando 'SOS' de la cantaora Mayte Martín.

Finalmente, los dos semifinalistas del equipo de Malú pusieron la guinda al pastel con dos puestas en escena de lo más impresionantes. Lírico y flamenco de sangre, una mezcla mágica e inigualable que solo se puede disfrutar en el plató de ‘La Voz’. Ezequiel Montoya cautivó con una versión muy especial en la que homenajeó a Pablo Alborán con su tema 'Miedo'. Por otro lado, Besay Pérez demostró de nuevo un torrente vocal con un tema de David Bisbal, 'Me enamoré de ti'. ¡Un momento mágico!

Los finalistas de 'La Voz'

Tras las actuaciones y una gala de lujo, el público, a través de sus votaciones, fue el encargado de elegir a los cuatro finalistas que competirán por ser el ganador en la Gran Final de ‘La Voz’.

De los ocho semifinalistas, los que han sido afortunados de poder pasar a la siguiente fase han sido: Carlos Ángel Valdés, Julio Benavente, Inés Manzano y Karina Pasian.

Malú, sin talents en la Gran Final

Malú ha sido la única coach que ha visto a sus dos talents quedarse a las puertas de la Gran Final de 'La Voz'. Ezequiel Montoya y Besay Pérez han fascinado durante toda su trayectoria, con su duende flamenco y su potencia vocal respectivamente, pero su camino en el talent show ha llegado hasta aquí. La coach se ha mostrado muy emocionada, ha mandado muchos ánimos a los cuatro que se han quedado fuera, y les ha querido dedicar unas alentadoras palabras a sus dos talents: “No había mejor representación para mí que cualquiera de vosotros dos”.