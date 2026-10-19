Fernanda, paciente con cáncer de mama metastásico: "Lo que queremos es bienvivir y eso nos lo da la investigación"

Hoy es 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama. La Asociación Española contra el Cáncer apuesta por la investigación duradera para cambiar vidas como la de Fernanda Picón, a quien le diagnosticaron cáncer de mama hace ocho años. Poco después llegó otro diagnóstico: metástasis ósea. Hoy, su testimonio pone rostro en 'Espejo Público' al impacto de la investigación: "Este tratamiento lo que me ha permitido es estar aquí hoy contigo"

Su experiencia recuerda qué hay detrás de cada avance científico: tiempo para seguir viviendo y la posibilidad de hacerlo en mejores condiciones. "Lo que queremos los enfermos de cáncer es bienvivir. Y ese bienvivir nos lo da la investigación", ha expresado.

"Son años de vida"

El relato de Fernanda refleja la importancia de sostener el trabajo científico a lo largo de los años. Para los pacientes, los resultados de una investigación se traducen en nuevas oportunidades y en proyectos personales que pueden continuar.

La Asociación Española Contra el Cáncer tiene financiados proyectos de investigación en todas las comunidades autónomas. La entidad cuenta con más de 157 millones de euros comprometidos en 792 ayudas en desarrollo, una red en la que trabajan más de 3.000 investigadores e investigadoras. Esa cantidad corresponde al conjunto de ayudas activas, cuyos proyectos se desarrollan durante varios años.

El objetivo es que los avances lleguen a las personas con cáncer con independencia de donde vivan y contribuyan tanto a aumentar su supervivencia como a mejorar su calidad de vida.

"La investigación es una carrera a largo plazo"

Macarena Román, doctora investigadora del Instituto de Oncología Vall d’Hebron, ha explicado cómo trabaja su equipo con una terapia CAR-T. Para que estos proyectos avancen, los equipos necesitan continuidad. Román ha destacado que el compromiso de los investigadores debe ir acompañado de recursos que permitan mantener el trabajo en el tiempo."La investigación es una carrera a largo plazo. Necesitamos una visión a largo plazo, investigadores comprometidos, pero sobre todo esa financiación estable", ha explicado.

La investigadora también ha reclamado un mayor esfuerzo público: "La Administración pública lo que puede es duplicar los fondos dedicados a la investigación, en salud en general y específicamente en cáncer".

La Asociación Española Contra el Cáncer se ha marcado como objetivo superar el 70% de supervivencia en cáncer para 2030, una meta en relación al conjunto de enfermedades oncológicas. Para avanzar hacia ella, defiende una financiación suficiente y sostenida que permita transformar los descubrimientos científicos en más tiempo y mejor vida para los pacientes.

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