José canta 'Me quedo contigo' en el escenario de La Voz: "Ha sido un arranque magistral"

La fuerza flamenca de José ha conquistado el escenario de La Voz desde las primeras notas. El talent ha elegido ‘Me quedo contigo’, de Los Chunguitos, y su espectacular arranque ha conseguido que Melendi pulse el botón.

Pero el asturiano no ha sido el único en apostar por su voz. Mika también se ha girado, dispuesto a incorporar un artista flamenco a sus filas: “¡Qué fuerza que tienes!”, ha asegurado el coach internacional tras escuchar su actuación.

Melendi, por su parte, ha destacado especialmente la conexión que ha sentido al principio de la canción. “He visto un principio de canción magistral y de conexión, después te desperdigaste un poco”, ha señalado el asturiano, reconociendo tanto su potencial como los aspectos que puede mejorar.

Después de escuchar a los dos coaches, José ha elegido a Melendi para continuar su aventura en La Voz, convirtiéndose en una de las últimas incorporaciones de su equipo.

Con este nuevo fichaje, Melendi ya cuenta con trece talents y solo le queda una voz para completar su equipo de las Audiciones a ciegas.