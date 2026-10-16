¡Marcos vuelve al escenario!: De semifinalista de La Voz Kids a conquistar a Mika, Pablo y Melendi

Seis años después de su paso por La Voz Kids, Marcos vuelve a enfrentarse a una Audición a ciegas. En 2019 formó parte del equipo de Vanesa Martín y consiguió llegar hasta la Semifinal de La Voz Kids. Ahora regresa dispuesto a demostrar todo lo que ha evolucionado desde entonces.

El talent ha cantado 'Die on This Hill' en el escenario y aunque los nervios se han notado durante los primeros segundos de su actuación, Marcos ha conseguido reconducir la canción y mostrar todo su potencial.

Mika no ha dudado en apostar por su voz y ha decidido bloquear a Pablo López para dejarle fuera de la batalla. Melendi también ha pulsado el botón, dispuesto a luchar por el talent.

“Tienes una sensibilidad muy especial”, ha asegurado Melendi tras escucharle. El coach también ha destacado algunos de los matices de su interpretación: “Hay un quejido vocal delicioso. Con más intensidad, puedes explotar”.

Tras escuchar los argumentos de ambos coaches, Marcos ha elegido a Mika para comenzar una nueva aventura en La Voz, años después de su paso por la versión infantil del programa. ¡Revive su actuación en el vídeo de arriba!