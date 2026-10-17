Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actuación | Audiciones

Participó en la primera edición de La Voz en el mundo y ahora conquista a Lola Índigo

Rubén participó en la primera edición de La Voz en Holanda en 2010. Dieciséis años después, ha vuelto al formato con ‘Stuck on You’ y ha conseguido conquistar a la coach granadina.

Participó en la primera edición de La Voz en el mundo y ahora conquista a Lola Índigo

Participó en la primera edición de La Voz en el mundo y ahora conquista a Lola Índigo

Publicidad

Celia Gil
Celia Gil
Publicado:

No todos los talents pueden presumir de haber vivido los comienzos de La Voz. Rubén participó en la primera edición del formato en Holanda, en 2010, y ahora, dieciséis años después, ha decidido volver a intentarlo en España.

Para su nueva Audición a ciegas ha elegido ‘Stuck on You’, una actuación con la que ha conseguido llamar la atención de Lola Índigo y sumar una nueva oportunidad a su trayectoria musical.

“Gracias por el show, me ha gustado mucho tu voz y la actitud”, ha asegurado la coach granadina, destacando tanto su interpretación como su presencia sobre el escenario.

Con el giro de Lola Índigo, Rubén se convierte en un nuevo integrante de su equipo, demostrando que, incluso después de dieciséis años, siempre puede haber una nueva oportunidad en La Voz.

Pedro desata una batalla en La Voz entre Lola Índigo y Mika: “Me ha dado envidia"

Pedro desata una batalla en La Voz entre Lola Índigo y Mika: “Me ha dado envidia"

Antena 3 » Programas » La Voz

Publicidad

Programas

La Voz 2026, en directo: comienzan las penúltimas Audiciones a ciegas

Los equipos empiezan a tomar forma: así hemos vivido la quinta noche de Audiciones a ciegas de La Voz

Participó en la primera edición de La Voz en el mundo y ahora conquista a Lola Índigo

Participó en la primera edición de La Voz en el mundo y ahora conquista a Lola Índigo

Lola Índigo se sincera con esta talent tras su Audición: "Me ha faltado desgarro"

Lola Índigo se sincera con esta talent tras su Audición: "Me ha faltado desgarro"

Daniel apuesta todo por 'Human', pero no lograr impresionar a los coaches de La Voz
Actuación | Audiciones

Daniel apuesta todo por 'Human', pero no lograr impresionar a los coaches de La Voz

José canta 'Me quedo contigo' en el escenario de La Voz: "Ha sido un arranque magistral"
Actuación | Audiciones

José canta 'Me quedo contigo' en el escenario de La Voz: "Ha sido un arranque magistral"

Marina canta ‘Si te vas’ de Extremoduro en La Voz y entra en el equipo de Pablo López
Actuación | Audiciones

Marina canta ‘Si te vas’ de Extremoduro en La Voz y entra en el equipo de Pablo López

El coach malagueño ha pulsado el botón en el último segundo para incorporar a la talent a sus filas en La Voz.

Andrea Solís canta ‘Home’ en La Voz, pero no consigue convencer a los coaches
Actuación | Audiciones

Andrea Solís canta ‘Home’ en La Voz, pero no consigue convencer a los coaches

Para la talent era su primera vez en un escenario. A pesar de no entrar en el programa se lleva un gran consejo de los coaches de La Voz.

¡En el último segundo! Mika consigue la voz lirica de Lingyun para su equipo

¡En el último segundo! Mika consigue la voz lirica de Lingyun para su equipo

Nerea se atreve con Adele y consigue conquistar a Lola Índigo en La Voz

Nerea se atreve con Adele y consigue conquistar a Lola Índigo en La Voz

La actuación de Dario a piano conquista a Melendi en La Voz: "Tienes una voz reconocible"

La actuación de Dario a piano conquista a Melendi en La Voz: "Tienes una voz reconocible"

Publicidad