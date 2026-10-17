Participó en la primera edición de La Voz en el mundo y ahora conquista a Lola Índigo

No todos los talents pueden presumir de haber vivido los comienzos de La Voz. Rubén participó en la primera edición del formato en Holanda, en 2010, y ahora, dieciséis años después, ha decidido volver a intentarlo en España.

Para su nueva Audición a ciegas ha elegido ‘Stuck on You’, una actuación con la que ha conseguido llamar la atención de Lola Índigo y sumar una nueva oportunidad a su trayectoria musical.

“Gracias por el show, me ha gustado mucho tu voz y la actitud”, ha asegurado la coach granadina, destacando tanto su interpretación como su presencia sobre el escenario.

Con el giro de Lola Índigo, Rubén se convierte en un nuevo integrante de su equipo, demostrando que, incluso después de dieciséis años, siempre puede haber una nueva oportunidad en La Voz.