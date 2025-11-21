Antena 3 LogoAntena3
¡Minutos antes del Asalto Final de La Voz! Así viven los coaches la tensión y los nervios antes de la gala

Esta noche no te pierdas el Asalto Final de La Voz y descubre a los talents que completan los equipos para llegar a los Directos.

Pablo López

Minutos antes de que arranque el Asalto Final de La Voz, el ambiente en el plató es pura energía. Se respiran los nervios, la emoción y esa expectación que solo se siente cuando está a punto de empezar una noche decisiva. Los coaches saben que lo que ocurra sobre el escenario marcará el futuro de sus equipos y la última oportunidad de los talents para llegar a los Directos.

Antes de que todo comience, seguimos a los coaches por los pasillos de Atresmedia. La emoción se palpa en el ambiente, pero también las ganas. A pesar de todo, siempre hay espacio para el humor y la complicidad. Pablo López bromeaba con sus compañeros sobre la intensidad de la noche y se iba para otro lado: "Me dejáis solo", decía entre risas.

Todo está listo. Los Asaltos Finales prometen talento, emoción y momentos que quedarán grabados en la historia de La Voz. ¡Descubre cómo viven los coaches toda la magia de La Voz antes del Asalto Final!

Pablo López y Chiara Oliver

Carlos Quílez

Pablo López

¡Minutos antes del Asalto Final de La Voz! Así viven los coaches la tensión y los nervios antes de la gala

Mónica

Decisión de la Casa Real
Familia real

Clínica dental
Última hora

Eugenio Ribón
Fiscal general, culpable

El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, ha valorado en Espejo Público el fallo del Tribunal Supremo en el caso del fiscal general. El más alto organismo judicial ha encontrado culpable a Álvaro García Ortiz por lo que Ribón considera que vulneró su derecho a la defensa.

Toisón de Oro, reina Sofía
Familia Real

La celebración de los 50 años de Monarquía Española ha acogido la entrega de la máxima condecoración a la reina Sofía. Carmen Duerto, experta en Casa Real, y el resto de colaboradores han analizado en profundidad todo lo relacionado con el solemne acto, que no ha contado con la presencia de Juan Carlos I.

Francisco

El exfiscal del Tribunal Supremo, Salvador Viada.

