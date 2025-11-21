¡Minutos antes del Asalto Final de La Voz! Así viven los coaches la tensión y los nervios antes de la gala

Minutos antes de que arranque el Asalto Final de La Voz, el ambiente en el plató es pura energía. Se respiran los nervios, la emoción y esa expectación que solo se siente cuando está a punto de empezar una noche decisiva. Los coaches saben que lo que ocurra sobre el escenario marcará el futuro de sus equipos y la última oportunidad de los talents para llegar a los Directos.

Antes de que todo comience, seguimos a los coaches por los pasillos de Atresmedia. La emoción se palpa en el ambiente, pero también las ganas. A pesar de todo, siempre hay espacio para el humor y la complicidad. Pablo López bromeaba con sus compañeros sobre la intensidad de la noche y se iba para otro lado: "Me dejáis solo", decía entre risas.

Todo está listo. Los Asaltos Finales prometen talento, emoción y momentos que quedarán grabados en la historia de La Voz. ¡Descubre cómo viven los coaches toda la magia de La Voz antes del Asalto Final!