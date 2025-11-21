Antena 3 LogoAntena3
Indignación ante el negocio de las televisiones en los hospitales: "Mi suegra se gastaba 100 euros al mes"

Encender la tele en un hospital puede ser un gesto que salva a muchos pacientes, pero que a otros les hace tener que rascarse el bolsillo. Muchas personas denuncian públicamente el hecho de que haya que pagar por ver la televisión en un hospital, mientras en la cárcel es gratis.

Precio de las televisiones en los hospitales

Ver la televisión en el hospital puede costarte un euro la hora. El simple hecho de encenderla, en muchos centros cuesta 20 céntimos, algo que ha indignado a muchos pacientes.

Mientras en la cárcel es gratis, los enfermos deben gastarse dinero por entretenerse mientras muchos van perdiendo la vida poco a poco. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Guzmán, un hombre que denunció este hecho públicamente.

Según nos cuenta, cuando su suegra estuvo ingresada cuatro meses en el hospital, se llegó a gastar 100 euros al mes. "A la televisión se le suma el Wi-Fi, el parking... todo saca dinero", advierte.

Como las televisiones, los parkings también se convierten en un negocio para los hospitales. ¿Por qué son los enfermos los que siempre pagan las consecuencias?

Sandra
