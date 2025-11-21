Antena 3 LogoAntena3
La espía de las manicuristas asiáticas: el curioso método de Mónica para descubrir qué dicen de ella mientras le hacen las uñas

El vídeo de Mónica se ha hecho viral en redes sociales. Muchas veces se preguntó de qué hablarían las manicuristas asiáticas que la atendían y decidió salir de dudas.

Mónica

Mónica va cada tres semanas a hacerse las uñas a un local de manicura asiática. Muchas veces, las chicas que la atendían se ponían a hablar en su idioma mientras le hacían las uñas y Mónica temía que estuvieran hablando de ella, por lo que decidió poner fin a aquella incertidumbre.

Un día que fue a hacerse las uñas, dejó grabando sus auriculares y pasó la conversación por el traductor. "Yo tengo los dedos hiperlaxos y un día pensé que se reían de mí, por eso decidí comprarme unos auriculares que traducían simultáneamente",

El resultado sorprendió mucho a Mónica, pero, por lo menos, salió de dudas: "Hablaban de cosas muy extrañas, que les gustaban las palomas, que les sacaban la sangre... También el traductor funciona como quiere". ¡Dale al play para escucharla!

Mónica

