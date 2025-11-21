La espía de las manicuristas asiáticas: el curioso método de Mónica para descubrir qué dicen de ella mientras le hacen las uñas

Mónica va cada tres semanas a hacerse las uñas a un local de manicura asiática. Muchas veces, las chicas que la atendían se ponían a hablar en su idioma mientras le hacían las uñas y Mónica temía que estuvieran hablando de ella, por lo que decidió poner fin a aquella incertidumbre.

Un día que fue a hacerse las uñas, dejó grabando sus auriculares y pasó la conversación por el traductor. "Yo tengo los dedos hiperlaxos y un día pensé que se reían de mí, por eso decidí comprarme unos auriculares que traducían simultáneamente",

El resultado sorprendió mucho a Mónica, pero, por lo menos, salió de dudas: "Hablaban de cosas muy extrañas, que les gustaban las palomas, que les sacaban la sangre... También el traductor funciona como quiere". ¡Dale al play para escucharla!