Brutal agresión entre niñas que después lo suben a redes sociales: "Los padres han puesto y retirado la denuncia"

Un grupo de niñas acorrala y agrede brutalmente a otra mientras lo graban en vídeo. Pese a la gravedad de las imágenes, los padres han retirado la denuncia.

Carlos Quílez

Tres niñas han agredido a otra brutalmente y lo han grabado para subirlo a las redes sociales. Le daban patadas, puñetazos y la insultaban, mientras esta trataba de protegerse.

Ante la gravedad de las imágenes, la Fiscalía de Menores ha decidido investigar los hechos, aunque los padres de la víctima no han denunciado. "Han puesto y retirado la denuncia, no sé si por miedo", advierte Carlos Quílez, "me da la sensación de que los padres de las agresoras están moviendo ficha".

Las redes sociales se convierten en una de las herramientas para el acoso escolar, donde cada vez aparecen más vídeos violentos como este. ¿Logrará la justicia pararlo?

