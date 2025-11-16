Antena 3 LogoAntena3
"Todos nos caemos, pero lo más difícil es levantarse": Pablo López se derrumba y Malú se emociona en La Voz

La coach se ha emocionado al ver las lágrimas de Aroa Salaño debido a los nervios por no haber podido acabar su canción.

Malú anima a Aroa tras quedarse en blanco: "A mi me emociona cuando nos levantamos, no cuando nos caemos"

Julio Gil López
Esta no ha sido la mejor actuación de Aroa, la talent se ha quedado en blanco mientras interpretaba 'El dragón' de Lola Índigo. La cantante ha roto a llorar y dirigiéndose a los coaches ha pedido "perdón" por su actuación. La reacción de Pablo López ha sido inmediata, a su vez todos los presentes en el plató observaban estupefactos la situación.

Aroa, talent de La Voz 2025

Una de las más afectadas ha sido Malú, quien no ha dudado en dedicarle unas palabras de ánimo y consuelo a Aroa, "lo más difícil del mundo es saberse levantar", ha explicado Malú, emocionada. La emoción ha sido protagonista durante el segundo Asalto, Aroa ha vivido un mal momento, pero gracias al apoyo de sus compañeros y de los caches ha podido recomponerse y se ha llevado una calurosa ovación.

Carla Morrison ha aprovechado para contar una anécdota personal para ayudar a la talent, "yo lloro en todos mis conciertos", se ha sincerado la cantante, "porque mi música es muy triste". Carla, quien lleva muchos años triunfando en el panorama musical, ha aclarado que sus lágrimas son muchas veces porque tiene "miedo". Y ha concluido felicitándole por "sentir", algo que ha remarcado Malú.

