Juanra Bonet, ante su propio reto de Juego de pelotas: "¿Me voy al agua?"
El presentador, acostumbrado a formular las preguntas, esta vez tiene que pensar en las respuestas para evitar darse un chapuzón.
La premisa de Juego de pelotas es muy sencilla: seis bolas gigantes, una piscina, dos equipos, cinco jugadores por grupo... y un presentador con muchas ganas de hacerles preguntas. Ese presentador es Juanra Bonet, que disfruta viendo cómo los participantes pueden sufrir un pelotazo que les empuje sin piedad a una piscina si han fallado en su respuesta. Pero esta vez... ¡las tornas han cambiado!
Hemos preparado cuatro rondas para Juanra. La primera es bastante sencilla porque debe responder programas de Antena 3 que tienen objetos circulares. "Pasapalabra, La ruleta... y los ojos de Sonsoles", responde con guiño a la presentadora. Sin embargo, con la segunda pregunta... ¡cae a la piscina! "¿Me voy al agua?", pregunta, aunque el chapuzón queda pendiente para una futura visita al plató.
Además, Juanra se hace derogar cuando debe decir el programa que "combina pelotas, preguntas y un gran presentador". Entre risas, tira de modestia: "Soy tan humilde... que no pensaba en mí". ¡Dale al play!
