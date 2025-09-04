Mika se estrena como coach en La Voz 2025 tras su paso como asesor de Pablo López

Mika irrumpió en la escena musical mundial en 2007 con ‘Grace Kelly’, una canción que se convirtió en un fenómeno global y lo catapultó como una de las voces más originales del pop internacional. Su primer disco, Life in Cartoon Motion, vendió millones de copias y inició una carrera brillante en la que no han faltado himnos como ‘Relax’, ‘Take It Easy’, ‘Happy Ending’ o ‘Celebrate’.

A lo largo de los años, Mika ha construido un universo musical propio, caracterizado por su energía, su colorido estilo y una voz capaz de transmitir tanto diversión como emoción. Sus giras internacionales lo han llevado a los escenarios más importantes del mundo, donde siempre ha destacado por su cercanía con el público y su puesta en escena vibrante.

Su talento y carisma también lo han convertido en un referente en el mundo de los talent shows. Antes de llegar a España, Mika ya había formado parte de otros formatos musicales en Europa, donde fue jurado en Italia, ganándose el cariño del público por su espontaneidad y sensibilidad artística.

En España, Mika debutó en La Voz en 2024 como asesor del equipo de Pablo López, experiencia que le permitió conocer de cerca el formato y mostrar su faceta de mentor. Este año da un paso más y se estrena como coach en La Voz 2025, con la ilusión de formar su propio equipo y llevar a sus talents hasta la gran final.