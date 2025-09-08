Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 8 de septiembre

La controvertida decisión de Roberto Leal para salvar a Eva Soriano: “¿Qué tal un doble o nada?”

El presentador ha recibido presiones por parte de la invitada, a punto de perder por segunda vez contra Nacho García y, por lo tanto, la apuesta que había hecho con él.

La controvertida decisión de Roberto Leal para salvar a Eva Soriano: "¿Qué tal un doble o nada?"

Alberto Mendo
Publicado:

Pocas veces se ha vivido tanta tensión en La Pista como en los duelos entre Eva Soriano y Nacho García, compañeros presentando Cuerpos especiales en Europa FM pero rivales en Pasapalabra. Los dos se retaron con una atrevida apuesta y el cómico se puso por delante tras acertar ‘Será porque te amo’.

Bombazo en Pasapalabra con una atrevida apuesta entre Eva Soriano y Nacho García: “¡Hay trato!”

Por eso, Eva ha afrontado el segundo duelo con la presión de ganar. Sin embargo, Nacho ha vuelto a ser más rápido con el pulsador y ha reconocido a la primera ‘Dulce locura’, de La oreja de Van Gogh. En realidad, ha cantado este tema pero antes ha dado como título ‘Muñeca de trapo’. Su rival se ha aferrado a este detalle para presionar a Roberto Leal, tratando de que no le concediera la victoria: “Si se ha equivocado, tú como presentador deberías…”.

Las quejas de la cómica han caído en saco roto y Nacho se ha llevado el pleno de cinco segundos para Rosa. De paso, también se ha proclamado ganador de la apuesta. Sin embargo, Roberto ha intermediado por sorpresa con una nueva propuesta para mantener la emoción hasta el final y salvar así momentáneamente a Eva: “¿Qué tal un doble o nada?”. ¡Descubre la decisión en el vídeo!

