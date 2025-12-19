Melody, Blanca Paloma y Pastora Soler brillan con un homenaje a la canción española en La Voz

La Gran Final de La Voz vivió uno de sus momentos más emocionantes y espectaculares con un homenaje a la canción española interpretado por tres artistas de lujo: Melody, Blanca Paloma y Pastora Soler.

Las tres voces se unieron para rendir tributo a grandes himnos de nuestra música en un medley que hizo vibrar al plató de principio a fin.

Melody abrió el número con una potente y estilizada versión de ‘Qué sabe nadie’, seguida por una interpretación impecable de Blanca Paloma con ‘Cómo yo te amo’, donde demostró su habitual fuerza vocal y sensibilidad escénica.

El broche de oro lo puso Pastora Soler con ‘Una estrella en el jardín’, llenando el escenario de emoción pura y elegancia.

Fue un momento inolvidable dentro de la final, en el que tres generaciones de voces demostraron la fuerza y la emoción de nuestra música.