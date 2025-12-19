Antena3
Actuación | Gran Final

Melody, Blanca Paloma y Pastora Soler brillan con un homenaje a la canción española en La Voz

Las tres artistas se han subido al escenario para protagonizar uno de los momentos más inolvidables de la noche.

Melody, Blanca Paloma y Pastora Soler en la Final de La Voz

La Gran Final de La Voz vivió uno de sus momentos más emocionantes y espectaculares con un homenaje a la canción española interpretado por tres artistas de lujo: Melody, Blanca Paloma y Pastora Soler.

Las tres voces se unieron para rendir tributo a grandes himnos de nuestra música en un medley que hizo vibrar al plató de principio a fin.

Melody abrió el número con una potente y estilizada versión de ‘Qué sabe nadie’, seguida por una interpretación impecable de Blanca Paloma con ‘Cómo yo te amo’, donde demostró su habitual fuerza vocal y sensibilidad escénica.

El broche de oro lo puso Pastora Soler con ‘Una estrella en el jardín’, llenando el escenario de emoción pura y elegancia.

Fue un momento inolvidable dentro de la final, en el que tres generaciones de voces demostraron la fuerza y la emoción de nuestra música.

Javier

¡Piel de gallina! Javier revoluciona la semifinal de La Voz con ‘¿Y si fuera ella?’

El coach malagueño llena de magia el plató con esta preciosa versión que nos ha presentado en el concurso.

