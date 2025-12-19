¡Espectacular! Oihan sorprende volviendo a cantar en español con Pastora Soler

La Final de La Voz no ha dejado a nadie indiferente y los talents han querido impresionar con lo mejor de su repertorio. Oihan vuelve apostar por un tema en español como ya hizo en la última semifinal.

El talent ha seguido las indicaciones de su coach, Sebastián Yatra y vuelve apostar por un tema en castellano, en este caso elige ‘Quédate conmigo’ de Pastora Soler.

Los coaches están impresionados por las actuaciones de los finalistas. ¡Todo puede suceder!