Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

Actuación | Gran Final

¡Espectacular! Oihan sorprende volviendo a cantar en español con Pastora Soler

El talent apuesta por ‘Quédate conmigo’ un tema con el que ha vuelto a conquistar al público.

Oihan en la Final de La Voz

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

La Final de La Voz no ha dejado a nadie indiferente y los talents han querido impresionar con lo mejor de su repertorio. Oihan vuelve apostar por un tema en español como ya hizo en la última semifinal.

El talent ha seguido las indicaciones de su coach, Sebastián Yatra y vuelve apostar por un tema en castellano, en este caso elige ‘Quédate conmigo’ de Pastora Soler.

Los coaches están impresionados por las actuaciones de los finalistas. ¡Todo puede suceder!

Equipo Mika

‘Origin of Love’ une a Mika y sus semifinalistas en un número que desbordó creatividad

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Oihan

Oihan deslumbra en la Gran Final de La Voz: sigue la gala en directo

Oihan en la Final de La Voz

¡Espectacular! Oihan sorprende volviendo a cantar en español con Pastora Soler

Pablo López

Pablo López enamora con ‘El niño del espacio’ por primera vez en La Voz

Sergio Dalma y Kimy convierten Gran Final de La Voz en una fiesta con ‘Baila morena’
Actuación | Gran Final

Sergio Dalma y Kimy convierten Gran Final de La Voz en una fiesta con ‘Baila morena’

Antía emociona a Pablo López con ‘Complicidad’ en La Voz
Actuación | Gran Final

Antía emociona a Pablo López con ‘Complicidad’ en La Voz

Los finalistas de La Voz deslumbran en la Gran Final con Malú y Pablo López
Actuación | Gran Final

Los finalistas de La Voz deslumbran en la Gran Final con Malú y Pablo López

Oihan, Kimy, Audrey y Antía se suben al escenario para interpretar ‘Lo saben mis zapatos’ y ‘Blanco y negro’ con los dos coaches.

Laura Pausini
Actuación | Gran Final

Laura Pausini inaugura la Gran Final de La Voz con una emocionante versión de ‘Mi historia entre tus dedos’

La artista italiana ha regresado al concurso para regalarnos este precioso tema con el arranca la última gala de la edición.

Dos jugadas deciden El Rosco más tenso: Rosa falla y Manu lanza un órdago

Dos jugadas deciden El Rosco más tenso: Rosa falla y Manu lanza un órdago

Los invitados de Pasapalabra, fascinados con el poema de despedida de Manu: “No da puntada sin hilo”

Los invitados de Pasapalabra, fascinados con el poema de despedida de Manu: “No da puntada sin hilo”

El momento ‘Love actually’ de Santi Alverú en Pasapalabra: “Muy fan”

El momento ‘Love actually’ de Santi Alverú en Pasapalabra: “Muy fan”

Publicidad