Actuación | Audiciones
Andrea Solís canta ‘Home’ en La Voz, pero no consigue convencer a los coaches
Para la talent era su primera vez en un escenario. A pesar de no entrar en el programa se lleva un gran consejo de los coaches de La Voz.
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Con solo 24 años, Andrea Solís se ha enfrentado al escenario de La Voz dispuesta a demostrar todo su talento. La joven ha elegido ‘Home’ para intentar conquistar a Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López.
Sin embargo, su actuación no ha conseguido que ninguno de los cuatro coaches pulse el botón y Andrea se ha quedado a las puertas de continuar en el programa.
“Tienes una voz bonita, pero he sentido problemas con el tempo y la respiración”, ha señalado Melendi al terminar la canción, explicándole algunos de los aspectos que han influido en su decisión.
“Nos ha costado conectar contigo”, han reconocido los coaches. A pesar del resultado, Melendi ha querido animarla a seguir trabajando y luchando por aquello que quiere conseguir. ¡Seguro que volvemos a verte!
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