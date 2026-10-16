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Esta actuación le pone la piel de gallina a Melendi en La Voz: “Qué sensibilidad”

Lorena ha conquistado a Melendi y Mika con su voz lírica. El asturiano ha utilizado el superbloqueo de La Voz para quedarse con ella y ya solo le faltan tres talents para completar su equipo.

Esta actuación le pone la piel de gallina a Melendi en La Voz: “Qué sensibilidad”

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Celia Gil
Celia Gil
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La lírica ha vuelto a sorprender en las Audiciones a ciegas de La Voz. Esta vez ha sido Lorena, que ha interpretado ‘All I Ask of You’ y ha conseguido cautivar a los coaches con una actuación llena de sensibilidad.

Melendi no ha tardado en darse la vuelta tras escuchar su voz: “¡Qué maravilla!”, decía el asturiano durante la actuación. Mika, por su parte también ha apostado por la talent el pulsar en el último segundo.

Nada más terminar, el coach ha utilizado el superbloqueo para dejar fuera de la batalla a su compañero y asegurarse su incorporación: “Qué sensibilidad, me has erizado la piel”, le ha dicho Melendi, dejando claro lo mucho que le ha emocionado su voz.

Con Lorena como nueva integrante, Melendi ya cuenta con once talents en su equipo y solo necesita tres voces más para completarlo. ¡Vuelve a ver su actuación!

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