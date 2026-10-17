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Lola Índigo se sincera con esta talent tras su Audición: "Me ha faltado desgarro"

La talent ha cantado 'Víveme' de Laura Pausini en el escenario de La Voz sin convencer a los coaches.

Lola Índigo se sincera con esta talent tras su Audición: "Me ha faltado desgarro"

Lola Índigo se sincera con esta talent tras su Audición: "Me ha faltado desgarro"

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Celia Gil
Celia Gil
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Una canción tan intensa como ‘Víveme’, de Laura Pausini, ha sido la elección de Elena de Sande para enfrentarse a las Audiciones a ciegas de La Voz.

La talent ha demostrado tener una voz bonita, pero los coaches han echado en falta algo más durante su interpretación: “Tienes una voz muy bonita, en mi caso me ha faltado un poco más de desgarro, de enfado”, ha reconocido Lola Índigo.

Melendi, por su parte, ha señalado que los nervios han podido influir en su actuación. “Los nervios traicionan y te desconectas emocionalmente de lo que estás cantando”, ha explicado el asturiano.

Aunque Elena no ha conseguido continuar en el programa, los coaches han querido ayudarla a identificar los aspectos que puede seguir trabajando para crecer como artista. ¡Hay que seguir intentándolo!

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