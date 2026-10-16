¡En el último segundo! Mika consigue la voz lirica de Lingyun para su equipo

Un sueño que lleva mucho tiempo esperando se ha hecho realidad para Lingyun. La talent ha llegado desde China para enfrentarse a las Audiciones a ciegas de La Voz y demostrar todo su potencial con ‘Altas montañas’.

Su voz lírica ha sorprendido a los coaches por su delicadeza y su particular manera de interpretar. “Mika, ahí tienes tu lírico”, le ha dicho Melendi a su compañero mientras escuchaban la actuación.

Los segundos han ido pasando sin que ningún sillón se girase, pero Mika ha decidido apostar por Lingyun en el último instante, consiguiendo que la talent continúe su aventura en el programa.

Con este giro, Lingyun se convierte en nueva integrante del equipo de Mika, cumpliendo el sueño que llevaba tanto tiempo persiguiendo.