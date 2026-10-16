Viene desde Argentina para cumplir su sueño en La Voz España: "La actuación fue buena"

La música es la forma de vida de Ambrosio. El talent es artista callejero y viene desde Argentina para demostrar todo lo que lleva dentro sobre el escenario de La Voz.

Para su Audición a ciegas ha elegido ‘Your Place at My Place’, una canción que ha interpretado de una manera muy personal. Sin embargo, ninguno de los cuatro coaches ha terminado pulsando el botón.

“Me ha dolido un poco, realmente la actuación fue buena”, ha reconocido Melendi después de escucharle.

Mika también ha querido conocer más sobre el talent y le ha preguntado por la canción: “Busco transmitir mucho con mis canciones porque soy artista callejero y es lo que he venido a mostrar”, ha explicado Ambrosio.

Cuando todo parecía indicar que su aventura en La Voz había terminado, Pablo López ha sorprendido a todos pulsando el botón del arrepentimiento. Una decisión inesperada que ha cambiado el destino del talent. ¡Bienvenido!