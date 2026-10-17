Daniel apuesta todo por 'Human', pero no lograr impresionar a los coaches de La Voz

Con solo 19 años, Daniel se ha enfrentado al escenario de La Voz para interpretar ‘Human’ y demostrar todo el potencial de su voz ante los cuatro coaches.

A pesar de su esfuerzo, ninguno ha terminado pulsando el botón y el joven se ha quedado a las puertas de continuar en el programa. Sin embargo, Mika ha sorprendido con su valoración tras escucharle.

El propio Mika ha reconocido que ha sido su actuación favorita de todas las que han terminado sin ningún giro.

Lola Índigo también ha querido destacar la voz del joven y todo lo que puede conseguir con ella: “Es un superpoder esa voz”, ha asegurado la coach. ¡Esperamos verte muy pronto!