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Daniel apuesta todo por 'Human', pero no lograr impresionar a los coaches de La Voz

El talent no ha logrado convencer a ninguno de los cuatro coaches de La Voz tras su actuación en el escenario.

Daniel apuesta todo por 'Human', pero no lograr impresionar a los coaches de La Voz

Daniel apuesta todo por 'Human', pero no lograr impresionar a los coaches de La Voz

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Celia Gil
Celia Gil
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Con solo 19 años, Daniel se ha enfrentado al escenario de La Voz para interpretar ‘Human’ y demostrar todo el potencial de su voz ante los cuatro coaches.

A pesar de su esfuerzo, ninguno ha terminado pulsando el botón y el joven se ha quedado a las puertas de continuar en el programa. Sin embargo, Mika ha sorprendido con su valoración tras escucharle.

El propio Mika ha reconocido que ha sido su actuación favorita de todas las que han terminado sin ningún giro.

Lola Índigo también ha querido destacar la voz del joven y todo lo que puede conseguir con ella: “Es un superpoder esa voz”, ha asegurado la coach. ¡Esperamos verte muy pronto!

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