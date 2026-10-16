Marina canta ‘Si te vas’ de Extremoduro en La Voz y entra en el equipo de Pablo López

Una versión muy especial de ‘Si te vas’, de Extremoduro, ha sido la apuesta de Marina para intentar conquistar a los coaches de La Voz. La talent ha hecho suyo el tema, aunque los nervios han ido apareciendo durante su interpretación.

Los segundos han pasado sin que ningún sillón se girase hasta que Pablo López ha pulsado el botón en el último instante, dando a Marina la oportunidad de continuar en el programa.

“Estaba viendo que te estabas poniendo cada vez más nerviosa”, ha reconocido el malagueño tras escucharla. Sin embargo, el coach ha asegurado que su decisión estaba tomada desde mucho antes: “Lo he tenido claro desde el principio”.

A pesar de los nervios, Pablo ha confiado en su voz y en la versión que ha hecho de la canción. Marina se convierte así en una nueva integrante del equipo de Pablo López. ¡Bienvenida a La Voz!