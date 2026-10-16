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Pedro desata una batalla en La Voz entre Lola Índigo y Mika: “Me ha dado envidia"

Pedro ha interpretado ‘Cry Me a River’ en las Audiciones a ciegas de La Voz con la que ha conseguido enamorar a dos de los cuatro coaches.

Pedro desata una batalla en La Voz entre Lola Índigo y Mika: “Me ha dado envidia"

Pedro desata una batalla en La Voz entre Lola Índigo y Mika: “Me ha dado envidia"

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Celia Gil
Celia Gil
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“Ojalá poder cantar así”. Esa ha sido una de las reacciones de Lola Índigo después de escuchar a Pedro en las Audiciones a ciegas de La Voz. El talent ha interpretado ‘Cry Me a River’ y ha conseguido que tanto la granadina como Mika pulsen el botón.

Lola no ha tardado en mostrar su admiración por la actuación y ha sacado todos sus argumentos para intentar convencerle. “Voy a hacer lo que pueda, pero a mí me ha dado un escalofrío, me ha dado envidia, ojalá poder cantar así”, ha asegurado la coach.

“Me encanta cómo has cantado”, ha añadido Lola, completamente conquistada por su interpretación.

Mika tampoco ha querido dejar escapar la oportunidad de sumar a Pedro a su equipo y ha defendido su candidatura frente a la coach granadina.

Sin embargo, el talent parecía tener la decisión tomada. Después de escuchar a ambos, Pedro ha elegido a Mika para continuar su aventura en La Voz, convirtiéndose en una nueva incorporación de su equipo.

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