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El viernes, los coaches cerrarán sus equipos en las últimas Audiciones de La Voz

Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López tienen que completar sus equipos de catorce talents el próximo viernes en las últimas Audiciones de La Voz.

El viernes, los coaches cerrarán sus equipos en las últimas Audiciones de La Voz

El viernes, los coaches cerrarán sus equipos en las últimas Audiciones de La Voz

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Celia Gil
Celia Gil
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La búsqueda de las mejores voces del país llega a su recta final. El próximo viernes, La Voz vive sus últimas Audiciones a ciegas, una noche en la que los coaches tendrán que tomar sus últimas decisiones para completar los equipos con los que afrontarán la siguiente fase del programa.

Después de cinco galas cargadas de emoción, bloqueos, sorpresas y grandes actuaciones, Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López están cada vez más cerca de conseguir las catorce voces que necesitan.

Melendi es el coach que más cerca está de alcanzar su objetivo. El asturiano cuenta con trece talents y solo necesita una voz más para cerrar su equipo. Mika, por su parte, tiene doce integrantes y dos huecos disponibles, mientras que Pablo López y Lola Índigo cuentan con once voces cada uno y necesitan tres talents más.

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