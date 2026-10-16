Nerea se atreve con Adele y consigue conquistar a Lola Índigo en La Voz

Una voz dulce y muy particular ha sorprendido a los coaches en las quintas Audiciones a ciegas de La Voz. Nerea ha apostado por ‘All I Ask’, de Adele, para demostrar todo su talento sobre el escenario.

Mika ha destacado la delicadeza de su interpretación y ha definido su registro como “una voz de muñeca, adorable pero pequeñita”.

Lola Índigo, por su parte, ha decidido confiar en Nerea y ha pulsado el botón para incorporarla a su equipo. Al descubrir a la talent, la coach ha reconocido que su imagen encajaba con la voz que acababa de escuchar: “Eres justo como te imaginaba”.

“Tu voz te define como el personaje”, ha añadido durante su valoración. Con el único giro de Lola Índigo, Nerea ha conseguido entrar en La Voz y se convierte en una nueva integrante del equipo de la coach granadina.