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La actuación de Dario a piano conquista a Melendi en La Voz: "Tienes una voz reconocible"

Darío ha regresado a La Voz después de quedarse fuera en 2023. Esta vez, ha elegido un tema de Lewis Capaldi con el que ha cumplido su sueño de entrar en el programa.

La actuación de Dario a piano conquista a Melendi en La Voz: "Tienes una voz reconocible"

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Celia Gil
Celia Gil
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Darío es otro de los talents que sabe lo que es cantar en el escenario de La Voz. El talent se presentó en 2023 sin conseguir enamorar a los coaches en aquel momento y ahora viene dispuesto a todo.

Para esta ocasión ha cantado 'Someone you loved' de Lewis Capaldi. Una actuación preciosa: "Tiene la voz bonita", ha dicho Melendi durante la actuación.

Junto a su piano ha llegado al corazón de Melendi que se ha girado para tenerle en su equipo: "Es curioso que nos llegue la música y no sepamos lo que hay detrás", ha dicho Pablo López.

Pero a pesar de los desajustes consecuencia de los nervios: "Es una voz reconocible, eso es algo muy importante que he visto en ti", ha dicho Melendi.

¡Qué actuación tan bonita!

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