Actuación | Audiciones
La actuación de Dario a piano conquista a Melendi en La Voz: "Tienes una voz reconocible"
Darío ha regresado a La Voz después de quedarse fuera en 2023. Esta vez, ha elegido un tema de Lewis Capaldi con el que ha cumplido su sueño de entrar en el programa.
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Darío es otro de los talents que sabe lo que es cantar en el escenario de La Voz. El talent se presentó en 2023 sin conseguir enamorar a los coaches en aquel momento y ahora viene dispuesto a todo.
Para esta ocasión ha cantado 'Someone you loved' de Lewis Capaldi. Una actuación preciosa: "Tiene la voz bonita", ha dicho Melendi durante la actuación.
Junto a su piano ha llegado al corazón de Melendi que se ha girado para tenerle en su equipo: "Es curioso que nos llegue la música y no sepamos lo que hay detrás", ha dicho Pablo López.
Pero a pesar de los desajustes consecuencia de los nervios: "Es una voz reconocible, eso es algo muy importante que he visto en ti", ha dicho Melendi.
¡Qué actuación tan bonita!
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