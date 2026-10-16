Gabriel vuelve a humillar a su familia con un golpe definitivo: “Brossard De la Reina pasará a llamarse Brossard España”

Gabriel ha vuelto a las andadas y ha vuelto a hacer daño a su familia donde más le duele.

Después de que Hugo Brossard haya readmitido a sus primos, el abogado vuelve a atacar a su familia dando un paso más en su plan de venganza.

Gabriel comunica en la Junta de accionistas que Brossard De la Reina pasará a llamarse Brossard España. ¡Su familia se queda en shock!

Marta le dice que no puede hacerlo sin los votos necesarios, pero Gabriel le recuerda que Hugo Brossard tiene el 51% de las acciones que sumadas con las suyas no tienen que consultar nada. ¡Los De la Reina se sienten humillados y traicionados!

Gabriel insiste. No tiene ningún sentido que se sigan llamando De la Reina cuando ya no producen sus propios perfumes.

“Brossard De la Reina es una realidad”. Dice Gabriel después de decirles que convocará a los medios para contarles a todos los medios la noticia.