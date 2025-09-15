Dieron por muerta a la madre de Antonio por error: "En el banco me dijeron que llevaba meses sin recibir la pensión"

La madre de Antonio estaba en una residencia concertada, en la que se destinaba el 85% de su pensión a los pagos mensuales. Sin embargo, un día descubrió que llevaba 5 meses de impagos acumulados porque el estado le había retirado la pensión.

Al no recibir respuesta a una carta enviada a una dirección antigua, la Seguridad Social dio por muerta a su madre y decidió retirarle la pensión. "Me dijeron de palabra que le enviaron una carta, yo no he visto esa carta nunca", asegura.

Antonio se dio cuenta de lo que ocurría cuando su madre ya había fallecido. Al ir al banco, descubrió que su madre no había cobrado los últimos 5 meses y decidió presentar un recurso que le fue denegado.

Hoy, Antonio no ha recibido ninguna compensación y lucha por que otras personas no tengan que pasar por lo mismo. ¿Conseguirá hacer justicia?