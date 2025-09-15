Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nos lo cuenta

Dieron por muerta a la madre de Antonio por error: "En el banco me dijeron que llevaba meses sin recibir la pensión"

Antonio se dio cuenta de que estaban dando por muerta a su madre cuando, desde la residencia, le dijeron que les faltaban 5 meses de pagos. Es entonces cuando descubrió que el Estado le había retirado la pensión al darla por muerta.

Antonio

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

La madre de Antonio estaba en una residencia concertada, en la que se destinaba el 85% de su pensión a los pagos mensuales. Sin embargo, un día descubrió que llevaba 5 meses de impagos acumulados porque el estado le había retirado la pensión.

Al no recibir respuesta a una carta enviada a una dirección antigua, la Seguridad Social dio por muerta a su madre y decidió retirarle la pensión. "Me dijeron de palabra que le enviaron una carta, yo no he visto esa carta nunca", asegura.

Antonio se dio cuenta de lo que ocurría cuando su madre ya había fallecido. Al ir al banco, descubrió que su madre no había cobrado los últimos 5 meses y decidió presentar un recurso que le fue denegado.

Hoy, Antonio no ha recibido ninguna compensación y lucha por que otras personas no tengan que pasar por lo mismo. ¿Conseguirá hacer justicia?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Toros

Los toros destrozan un coche mal aparcado en unos encierros: "No había ningún aviso y no sabía ni que había fiestas"

Malú, coach de La Voz

“Me mata que me quiten un talent, me parte en dos”: Malú, lista para la nueva temporada de La Voz

Madre Carme Chacón

La madre de Carme Chacón recuerda el día de su muerte: "Vuelvo a ese momento todos los días"

Madre Carme Chacón
En plató

Habla la madre de Carme Chacón ocho años después de su muerte: "Nos dijeron que podía morir como quien apaga un interruptor"

Antonio
Nos lo cuenta

Dieron por muerta a la madre de Antonio por error: "En el banco me dijeron que llevaba meses sin recibir la pensión"

Estafa de la falsa oferta de trabajo
¡Cuidado!

La estafa de la falsa oferta de trabajo con la que te roban los datos y el dinero: "Usaron mi identidad para cometer delitos"

La última moda en estafas juega con la desesperación de personas en búsqueda de empleo. A través de una falsa oferta de trabajo, nos piden que metamos un dinero para activar la cuenta en la que se nos ingresará el dinero.

Educadora social
Última hora

Compañera de la educadora social agredida en Huelva: "¿Cuántos más tienen que morir para que se tomen medidas?"

Una educadora social ha terminado hospitalizada después de que uno de los menores del centro en el que trabajaba le hiciera un mataleón. Hoy, su compañera y amiga nos cuenta cómo se encuentra.

Elías, ex narcotraficante

El duro testimonio de un exnarcotraficante: "Es un mundo cruel, solo importa el dinero"

Familiares detenido Cieza, Murcia

La indignación de una familia por una presunta agresión policial: "Cuando salgan por la puerta, chafarles la cabeza con un martillo"

Bibiana Fernández, encantada con los candidatos de Encarna:” Yo aquí no me voy de vacío”

Bibiana Fernández, encantada con los candidatos de Encarna:” Yo aquí no me voy de vacío”

Publicidad