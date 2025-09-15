Habla la madre de Carme Chacón ocho años después de su muerte: "Nos dijeron que podía morir como quien apaga un interruptor"

Carme Chacón fue una de las mujeres que estuvo más cerca de gobernar España. Fue la primera mujer Ministra de Defensa y llegó a ser candidata a liderar el Partido Socialista. Sin embargo, Carme no logró llevar hasta el final de sus aspiraciones políticas, ya que una enfermedad cardíaca se la llevó a los 46 años.

Cuando nació, los médicos le aseguraron a Esther Piqueras, la madre de Carme Chacón, que la niña nacería muerta: "Nos dijeron que no le pusiéramos ni nombre". Con el tiempo, dieron con el diagnóstico: Carme padecía un bloqueo auriculoventricular completo. "Ella decía que tenía el corazón al revés", nos cuenta su madre.

Desde entonces, su vida estuvo condicionada por una enfermedad que sabían que podría quitarle la vida en cualquier momento. Sin embargo, Carme nunca le temió a la muerte y eligió vivir: "Hemos vivido siempre con el miedo de que muriese repentinamente, pero ella nos lo quitaba".

La vocación política de Carme y su sueño de ser madre vencieron al miedo. Pocos sabían que, mientras continuaba trabajando, la política estaba teniendo un embarazo de alto riesgo, pero ella decidió seguir adelante.

"Cuando me dijo que estaba embarazada la abronqué", confiesa Esther, "le dije que no era el momento". Sin embargo, Carme decidió perseguir su sueño de ser madre.

Su muerte con 46 años conmocionó al país entero y su familia se quedó rota. Hoy, su madre la recuerda como la gran luchadora que fue, que venció al miedo y les dio a todos una auténtica lección de vida. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!