¡Cuidado!
La estafa de la falsa oferta de trabajo con la que te roban los datos y el dinero: "Usaron mi identidad para cometer delitos"
La última moda en estafas juega con la desesperación de personas en búsqueda de empleo. A través de una falsa oferta de trabajo, nos piden que metamos un dinero para activar la cuenta en la que se nos ingresará el dinero.
Las estafas suelen jugar con la desesperación de los que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. La última, se aprovecha de personas desempleadas a través de ofertas de empleo falsas.
Ocurre a través de números desconocidos que, con una voz robótica, nos piden que les agreguemos para ofrecernos un puesto de trabajo. La oferta suele ser atractiva, rápida y bien pagada.
A través de esta falsa oferta, nos piden datos personas y, en ocasiones, una inversión inicial para presuntamente activar la cuenta en la que se ingresará el salario.
Sara ha sido víctima de una de estas estafas. En su caso, encontró la falsa oferta en un portal de empleo donde le pidieron todo tipo de datos. "Lo mandé todo y dejé de saber de ellos", nos cuenta.
Al cabo de los meses, la Policía Nacional se puso en contacto con ella porque alguien había puesto en internet sus datos para vender un coche. ¡No te pierdas su caso en el vídeo de arriba!
