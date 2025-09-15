Última hora
Compañera de la educadora social agredida en Huelva: "¿Cuántos más tienen que morir para que se tomen medidas?"
Una educadora social ha terminado hospitalizada después de que uno de los menores del centro en el que trabajaba le hiciera un mataleón. Hoy, su compañera y amiga nos cuenta cómo se encuentra.
Publicidad
Un centro de menores en Huelva ha presenciado una terrible agresión a una educadora social. Un joven ha asfixiado a la trabajadora con la técnica del mataleón hasta dejarla inconsciente.
El autor de los hechos, junto a otros dos menores, trataba de recuperar su teléfono móvil, que le habían requisado. Este terminó huyendo, mientras que los otros dos jóvenes han sido detenidos.
En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Lydiam, amiga y compañera de la educadora agredida. "Esta noche me toca a mí hacer el turno, nos puede pasar a cualquiera", señala.
Lydiam y el resto de sus compañeros temen que, si algo similar vuelve a ocurrir, no corran la suerte de contarlo: "No debemos estar solos en ningún turno y mucho menos de noche", reivindica, "¿cuántos más tienen que morir para que se tomen medidas?".
Más Noticias
- La madre de Carme Chacón recuerda el día de su muerte: "Vuelvo a ese momento todos los días"
- Habla la madre de Carme Chacón ocho años después de su muerte: "Nos dijeron que podía morir como quien apaga un interruptor"
- Dieron por muerta a la madre de Antonio por error: "En el banco me dijeron que llevaba meses sin recibir la pensión"
Esta agresión reabre el debate que sobrevuela los centro de menores desde hace años: ¿están los trabajadores lo suficientemente protegidos?
Publicidad