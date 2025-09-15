Compañera de la educadora social agredida en Huelva: "¿Cuántos más tienen que morir para que se tomen medidas?"

Un centro de menores en Huelva ha presenciado una terrible agresión a una educadora social. Un joven ha asfixiado a la trabajadora con la técnica del mataleón hasta dejarla inconsciente.

El autor de los hechos, junto a otros dos menores, trataba de recuperar su teléfono móvil, que le habían requisado. Este terminó huyendo, mientras que los otros dos jóvenes han sido detenidos.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Lydiam, amiga y compañera de la educadora agredida. "Esta noche me toca a mí hacer el turno, nos puede pasar a cualquiera", señala.

Lydiam y el resto de sus compañeros temen que, si algo similar vuelve a ocurrir, no corran la suerte de contarlo: "No debemos estar solos en ningún turno y mucho menos de noche", reivindica, "¿cuántos más tienen que morir para que se tomen medidas?".

Esta agresión reabre el debate que sobrevuela los centro de menores desde hace años: ¿están los trabajadores lo suficientemente protegidos?