Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Primera semifinal

Malú canta con los dieciséis talents la cabecera de Sueños de libertad en La Voz

Malú pone la melodía a la nueva serie de Antena 3, Sueños de libertad, y lo hace desde el escenario, acompañada por los talents en una interpretación cargada de emoción y magia.

sueños de libertad

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

La primera Semifinal de La Voz ha comenzado de la manera más emocionante posible. Malú, una de las grandes voces de nuestro país y coach del programa, ha inaugurado la gala interpretando la cabecera de Sueños de libertad, acompañada por los dieciséis talents de la edición.

El plató se llenó de magia y emoción cuando la artista subió al escenario junto a los concursantes para cantar el tema principal de una de las series más vistas de Antena 3. Una actuación cargada de fuerza y sensibilidad que nos adelanta.

Malú será la encargada de poner la melodía a la serie de Antena 3, pero antes ha querido dar un adelanto en La Voz.

Con esta apertura espectacular, La Voz dio el pistoletazo de salida a una noche decisiva, donde los artistas lucharán por conseguir una plaza en la segunda semifinal y acercarse un paso más al sueño de convertirse en la mejor voz del país. ¡La decisión está en tus manos!

El poder de Jake Miagra llena el escenario con una versión inolvidable de David Bowie

El poder de Jake Miagra llena el escenario con una versión inolvidable de David Bowie

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

sueños de libertad

Malú canta con los dieciséis talents la cabecera de Sueños de libertad en La Voz

Manu asalta El Rosco: rompe el empate, se queda a dos del bote y manda a Rosa a la Silla Azul

Manu asalta El Rosco: rompe el empate, se queda a dos del bote y manda a Rosa a la Silla Azul

Manu fulmina el ¿Dónde Están? en segundos y deja a todos boquiabiertos: “¡Qué barbaridad!”

Manu fulmina el ¿Dónde Están? en segundos y deja a todos boquiabiertos: “¡Qué barbaridad!”

Luis Larrodera se luce en Pasapalabra: resuelve él solo las Palabras Cruzadas y deja a todos sorprendidos
Mejores momentos | 28 de noviembre

Luis Larrodera se luce en Pasapalabra: resuelve él solo las Palabras Cruzadas y deja a todos sorprendidos

“¡Qué crack!”: Luis Larrodera asombra con un pleno espectacular en el Una de Cuatro
Mejores momentos | 28 de noviembre

“¡Qué crack!”: Luis Larrodera asombra con un pleno espectacular en el Una de Cuatro

Premier Las hijas de la criada
Desde dentro

Así se vivió la premier de la serie de Las hijas de la criada, desde dentro: "Emociona ver a los personajes en carne y hueso"

La serie llega a atresplayer el domingo 30 de noviembre, pero ayer pudimos disfrutar del primer capítulo en los cines Callao, donde no faltó ni un solo actor del reparto principal ni, por supuesto, Sonsoles Ónega.

Jacobo Ostos
Hablamos con él

El cirujano que ha hecho la remodelación corporal de Jacobo Ostos: "Le ayudado a subirle la autoestima"

El hijo de Jaime Ostos y María Ángeles Grajal se ha sometido a un increíble cambio físico. Hoy, hablamos con el director de la clínica donde se ha hecho el tratamiento.

Casero

Claudia instala una cámara en su piso y descubre a su casero colándose a escondidas

Abuela del niño atropellado por un patinete

Abuela del niño de 5 años atropellado por un patinete en Manilva (Málaga): "El chico echó a correr"

Memoria extrema

Sara asegura que tiene hipertimesia, el trastorno que tiene Dabiz Muñoz: "Tengo una memoria extrema relacionada con mi vida"

Publicidad