Malú canta con los dieciséis talents la cabecera de Sueños de libertad en La Voz

La primera Semifinal de La Voz ha comenzado de la manera más emocionante posible. Malú, una de las grandes voces de nuestro país y coach del programa, ha inaugurado la gala interpretando la cabecera de Sueños de libertad, acompañada por los dieciséis talents de la edición.

El plató se llenó de magia y emoción cuando la artista subió al escenario junto a los concursantes para cantar el tema principal de una de las series más vistas de Antena 3. Una actuación cargada de fuerza y sensibilidad que nos adelanta.

Malú será la encargada de poner la melodía a la serie de Antena 3, pero antes ha querido dar un adelanto en La Voz.

Con esta apertura espectacular, La Voz dio el pistoletazo de salida a una noche decisiva, donde los artistas lucharán por conseguir una plaza en la segunda semifinal y acercarse un paso más al sueño de convertirse en la mejor voz del país. ¡La decisión está en tus manos!