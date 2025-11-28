Así se vivió la premier de la serie de Las hijas de la criada, desde dentro: "Emociona ver a los personajes en carne y hueso"

El jueves 27 de noviembre se celebró en los cines Callao la premier de la serie de Las hijas de la criada, basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega. Allí, el público pudo disfrutar por adelantado del primer capítulo.

El reparto de la serie dirigida por Alejo Flah y Menna Fité no quiso faltar a la cita. Allí, minutos antes de ver el primer capítulo, pudimos hablar con actores de la talla de Alain Hernández o Verónica Sánchez.

Sonsoles Ónega se mostró especialmente emocionada, al ver a sus personajes traspasar la pantalla. "Emociona ver a los personajes convertidos en mujeres y hombres de carne y hueso", asegura. ¡No te pierdas cómo se vivió la premier de la serie en el vídeo de arriba!