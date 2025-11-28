El cirujano que ha hecho la remodelación corporal de Jacobo Ostos: "Le ayudado a subirle la autoestima"

Jacobo Ostos vuelve a copar titulares tras su último enfrentamiento con su hermano Jaime. Sin embargo, esta vez no lo hace por un enfrentamiento familiar, sino por un tratamiento estético.

El hijo de Jaime Ostos ha compartido en redes sociales el antes y el después de su remodelación corporal, con la que se ha tensado los músculos y esculpido el abdomen. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con el doctor Miguel de la Peña, director de la clínica donde Jacobo se ha hecho la remodelación y el cirujano que le ha operado.

"Es super natural y, sobre todo, ayuda a subirle la autoestima", asegura el doctor, "no es una abdominoplastia", advierte.

Seis horas después de su operación, Jacobo Ostos presumía de cuerpo en redes. ¡Dale al play para verlo!