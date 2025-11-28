Actuación | Primera semifinal
Una actuación llena de alma: Cayetano emociona con ‘Por amarte así’ en La Voz
El talent se estrena en el equipo de Sebastián Yatra con esta canción de Cristian Castro.
El escenario de La Voz volvió a llenarse de sensibilidad con la actuación de Cayetano, uno de los talents más especiales del equipo de Sebastián Yatra. El artista, que fue robado por el coach colombiano durante los Asaltos, ha aprovechado cada oportunidad desde entonces para demostrar por qué se ha ganado su lugar en esta fase del programa.
En la semifinal, Cayetano interpretó ‘Por amarte así’, de Cristian Castro, una canción que encajó a la perfección con su voz cálida, su estilo romántico y su manera de transmitir.
Con una actuación llena de emoción y elegancia, el talent volvió a conectar con el público y a reafirmar el motivo por el que Yatra apostó por él. ¡Vuelve a disfrutar de la actuación en el vídeo de arriba!
