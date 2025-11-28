Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
LA VOZ: Vota por tu talent favorito del equipo de Sebastián Yatra

Actuación | Primera semifinal

Kimy hace vibrar el plató con Lady Gaga y vuelve a sorprender a Yatra: "Es una barbaridad"

La talent ha demostrado su enorme fuerza en el escenario con ‘Always remember us this way’.

Kimy

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

Kimy, una de las voces más reconocibles del equipo de Sebastián Yatra, ha vuelto a demostrar por qué se ha convertido en una de las grandes revelaciones de esta edición.

La talent, que conquistó al coach colombiano con la profundidad de sus graves, llegó a la primera Semifinal de La Voz dispuesta a superarse una vez más y dejar el listón aún más alto.

En el escenario, Kimy interpretó ‘Always remember us this way’ de Lady Gaga con una mezcla perfecta de fuerza, emoción y técnica. Su actuación, llena de matices y personalidad, convirtió el plató en un momento de pura intensidad musical.

La artista se entregó por completo, se rdejando claro que quiere seguir avanzando en el concurso y que no tiene miedo a enfrentarse a los grandes retos de esta fase. ¡Menuda actuación!

Oihan

La actuación de Oihan pone al público en pie en la Semifinal de La Voz

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

gato

¡Menudo arte! El Gato CHP incendia el plató de La Voz con Camarón

Kimy

Kimy hace vibrar el plató con Lady Gaga y vuelve a sorprender a Yatra: "Es una barbaridad"

Una actuación llena de alma: Cayetano emociona con 'Por amarte así' en La Voz

Una actuación llena de alma: Cayetano emociona con ‘Por amarte así’ en La Voz

Oihan
Actuación | Primera semifinal

La actuación de Oihan pone al público en pie en la Semifinal de La Voz

Malú
Mejores momentos | Primera semifinal

Malú canta con los dieciséis talents la cabecera de Sueños de libertad en La Voz

Manu asalta El Rosco: rompe el empate, se queda a dos del bote y manda a Rosa a la Silla Azul
El Rosco | 28 de noviembre

Manu asalta El Rosco: rompe el empate, se queda a dos del bote y manda a Rosa a la Silla Azul

El concursante ha hecho un sprint final que le ha valido la victoria y con el que ha acariciado los 2.446.000 euros.

Manu fulmina el ¿Dónde Están? en segundos y deja a todos boquiabiertos: “¡Qué barbaridad!”
Mejores momentos | 28 de noviembre

Manu fulmina el ¿Dónde Están? en segundos y deja a todos boquiabiertos: “¡Qué barbaridad!”

El concursante ha demostrado su veteranía con un desempeño brutal en una de las pruebas más complicadas.

Luis Larrodera se luce en Pasapalabra: resuelve él solo las Palabras Cruzadas y deja a todos sorprendidos

Luis Larrodera se luce en Pasapalabra: resuelve él solo las Palabras Cruzadas y deja a todos sorprendidos

“¡Qué crack!”: Luis Larrodera asombra con un pleno espectacular en el Una de Cuatro

“¡Qué crack!”: Luis Larrodera asombra con un pleno espectacular en el Una de Cuatro

Premier Las hijas de la criada

Así se vivió la premier de la serie de Las hijas de la criada, desde dentro: "Emociona ver a los personajes en carne y hueso"

Publicidad