Kimy hace vibrar el plató con Lady Gaga y vuelve a sorprender a Yatra: "Es una barbaridad"

Kimy, una de las voces más reconocibles del equipo de Sebastián Yatra, ha vuelto a demostrar por qué se ha convertido en una de las grandes revelaciones de esta edición.

La talent, que conquistó al coach colombiano con la profundidad de sus graves, llegó a la primera Semifinal de La Voz dispuesta a superarse una vez más y dejar el listón aún más alto.

En el escenario, Kimy interpretó ‘Always remember us this way’ de Lady Gaga con una mezcla perfecta de fuerza, emoción y técnica. Su actuación, llena de matices y personalidad, convirtió el plató en un momento de pura intensidad musical.

La artista se entregó por completo, se rdejando claro que quiere seguir avanzando en el concurso y que no tiene miedo a enfrentarse a los grandes retos de esta fase. ¡Menuda actuación!