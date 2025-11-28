Actuación | Primera semifinal
Kimy hace vibrar el plató con Lady Gaga y vuelve a sorprender a Yatra: "Es una barbaridad"
La talent ha demostrado su enorme fuerza en el escenario con ‘Always remember us this way’.
Publicidad
Kimy, una de las voces más reconocibles del equipo de Sebastián Yatra, ha vuelto a demostrar por qué se ha convertido en una de las grandes revelaciones de esta edición.
La talent, que conquistó al coach colombiano con la profundidad de sus graves, llegó a la primera Semifinal de La Voz dispuesta a superarse una vez más y dejar el listón aún más alto.
En el escenario, Kimy interpretó ‘Always remember us this way’ de Lady Gaga con una mezcla perfecta de fuerza, emoción y técnica. Su actuación, llena de matices y personalidad, convirtió el plató en un momento de pura intensidad musical.
La artista se entregó por completo, se rdejando claro que quiere seguir avanzando en el concurso y que no tiene miedo a enfrentarse a los grandes retos de esta fase. ¡Menuda actuación!
Publicidad