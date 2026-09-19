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Lucía regresa después de La Voz Kids y consigue conquistar a Pablo López con 'Te espero aquí'

La talent, que formó parte del equipo de David Bisbal en La Voz Kids 2023, regresó al escenario con este tema del malagueño al que consiguió conquistar en el momento de su Audición.

Lucía, talent de La Voz

Lucía regresa después de La Voz Kids y consigue conquistar a Pablo López con 'Te espero aquí'

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Celia Gil
Celia Gil
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Lucía ya conocía muy bien el escenario de La Voz. En 2023 participó en La Voz Kids formando parte del equipo de David Bisbal, al que consiguió enamorar con su voz. Tres años después, la talent regresó dispuesta a demostrar su evolución y a conseguir una nueva oportunidad en la versión adulta del formato.

Para su Audición a ciegas, Lucía decidió arriesgar al máximo eligiendo ‘Te espero aquí’, una canción del propio Pablo López. El malagueño escuchó atentamente toda su actuación y esperó hasta el último segundo para pulsar el botón, regalándole a la talent el giro que tanto esperaba.

Tras descubrir que Lucía había elegido uno de sus temas para regresar al programa, Pablo agradeció el bonito homenaje y le dio la bienvenida a su equipo: “Ojalá seas feliz aquí conmigo”, le dijo el coach.

De esta manera, Lucía comenzó una nueva etapa en La Voz, esta vez de la mano de Pablo López.

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