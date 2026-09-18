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Leticia emociona cantando en lengua de signos en La Voz: "Quiero que mis padres lo disfruten"

La talent ha interpretado ‘Ojalá’, de María Escarmiento, mientras signaba la canción para dar visibilidad a la lengua de signos y ha conseguido que Pablo López y Mika pulsen el botón.

Leticia emociona cantando en lengua de signos en La Voz: "Quiero que mis padres lo disfruten"

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Celia Gil
Celia Gil
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Para Leticia, su familia es lo más importante. Sus padres y sus tíos son personas sordas y, aunque no pueden escuchar la música, sí pueden sentirla. Por ellos, la talent ha querido aprovechar su paso por La Voz para dar visibilidad a la lengua de signos de una manera muy especial.

Leticia se ha subido al escenario para interpretar ‘Ojalá’ mientras acompañaba su actuación con lengua de signos. Una Audición cargada de significado que ha conseguido llegar a Pablo López y Mika, que no han dudado en pulsar sus botones para luchar por tener su voz en sus respectivos equipos.

"Eres muy especial", señaló Lola Índigo después de su actuación en La Voz. Con dos coaches dispuestos a hacerse con ella, Leticia tenía que tomar una decisión para comenzar su aventura en La Voz. Finalmente, la talent eligió a Pablo López y se convierte en una nueva integrante de su equipo.

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