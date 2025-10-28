Antena 3 LogoAntena3
Acoso escolar

Paula confiesa cómo pasó de acosada a acosadora: "He llegado a hacer arrodillar a una niña para que me pidiera perdón"

El bullying es cada vez un problema más extendido en nuestro país y personas como Paula han vivido los dos lados: el de acosadora y el de acosada. Hoy, denuncia cualquier tipo de bullying en los colegios.

De acosada a acosadora

La muerte de Sandra Peña, la menor de 14 años que se ha quitado la vida en Sevilla tras confesar que estaba siendo víctima de acoso escolar, ha reabierto el debate del bullying en nuestro país. Muchos piensan que los protocolos de los colegios no son eficaces o que, directamente, como en el caso de Sandra, no se activan cuando suenan las alarmas.

Huelga por el suicidio de Sandra Peña

En el caso de Paula, una joven que sufrió bullying en el colegio, los profesores ni siquiera se dieron cuenta. Cuando pasó al instituto, Paula se separó de sus acosadoras y, al empezar de cero, decidió adoptar una posición dominante ante los demás para protegerse de la posibilidad de volver a ser víctima de acoso. De este modo, se convirtió ella misma en la acosadora.

"He llegado a hacer arrodillar a una niña para que me pidiera perdón", nos cuenta. Formó parte del grupo que acosaba a sus compañeros después de prometerse a sí misma que nunca volvería a sufrir bullying.

Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que la solución no estaba en el acoso y decidió cambiar: "Algo hizo clic en mí y me di cuenta de que yo no era esa persona".

España es el país del mundo con más casos de bullying que existe y Paula tiene claro que es necesario concienciar en los colegios y en las familias. ¿Está fallando la educación en nuestro país?

