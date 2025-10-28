Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Hablamos con el detenido por el robo de los relojes de Iker Casillas: "Dice que aclararán algunas informaciones que no son reales"

Iker Casillas ha recuperado parte de los relojes que le robaron presuntamente su empleada del hogar y el vigilante de seguridad de una urbanización cercana, que ha confesado que fue el único autor del crimen.

Iker Casillas

Publicidad

Iker Casillas atraviesa un momento complicado después de que un robo le coloque en el foco mediático. Su empleada del hogar y su pareja, el vigilante de seguridad de otra urbanización, fueron detenidos este fin de semana por robar presuntamente cinco relojes valorados en 200.000 euros. Sin embargo, el vigilante ha exculpado a su pareja, confesando que fue él el único autor del crimen.

Imágenes

El modus operandi del robo era el siguiente: sustituían los relojes de lujo por réplicas hasta que Iker Casillas se dio cuenta del engaño. Hoy, el exfutbolista ha recuperado parte de los relojes en comisaría.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con el detenido, que ha preferido no pronunciarse acerca de la denuncia. "Dice que, cuando les deje el abogado, aclararán algunas informaciones que no son reales", nos cuenta nuestra compañera Arancha Pérez Ponce.

El detenido asegura que dejará actuar a la justicia y que el día que puedan hablar se conocerán nuevos datos. ¡Dale al play para ver todas las novedades!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Dolores

Dolores, obligada a recorrer 152 kilómetros para ver a su hijo enfermo: "Todo esto es una odisea"

"Léela": El fallo de Daniel Grao en su ensayo con Nerea Rodríguez y Roberto Brasero para El 1%

"Léela": El fallo de Daniel Grao en su ensayo con Nerea Rodríguez y Roberto Brasero para El 1%

Iker Casillas

Hablamos con el detenido por el robo de los relojes de Iker Casillas: "Dice que aclararán algunas informaciones que no son reales"

De acosada a acosadora
Acoso escolar

Paula confiesa cómo pasó de acosada a acosadora: "He llegado a hacer arrodillar a una niña para que me pidiera perdón"

Vanesa
Nuevo caso de bullying

Acosan a su hija pidiéndole que "se monte un Sandra": "Lo que hacen en los colegios no sirve para nada"

Huelga por el suicidio de Sandra Peña
Huelga estudiantil

Estudiante que ha secundado la huelga tras el suicidio de Sandra Peña: "Yo también sufrí acoso en el instituto"

El suicidio de Sandra Peña ha evidenciado lo que para muchos es una carencia en el sistema educativo en lo referente al acoso escolar. Por eso, miles de estudiantes de todo el país se suman a una huelga para pedir responsabilidades y cambios.

Llegan los asesores y solo quedarán siete talents por equipo: este viernes, La Gran Batalla de La Voz
A las 22:50 horas

Llegan los asesores y solo quedarán siete talents por equipo: este viernes, La Gran Batalla de La Voz

Los coaches contarán con la ayuda de los asesores en una de las noches más exigentes de la temporada.

Desnudos IA

El nuevo delito de moda: difundir imágenes íntimas de menores generadas con Inteligencia Artificial

Ingeniero de Caminos, sobre otra DANA

Un ingeniero de caminos alerta del riesgo a que se repita la tragedia de la DANA: las medidas anunciadas y no aplicadas

Amelia Bono

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de Amelia Bono, la hija mayor de José Bono

Publicidad