Hablamos con el detenido por el robo de los relojes de Iker Casillas: "Dice que aclararán algunas informaciones que no son reales"
Iker Casillas ha recuperado parte de los relojes que le robaron presuntamente su empleada del hogar y el vigilante de seguridad de una urbanización cercana, que ha confesado que fue el único autor del crimen.
Iker Casillas atraviesa un momento complicado después de que un robo le coloque en el foco mediático. Su empleada del hogar y su pareja, el vigilante de seguridad de otra urbanización, fueron detenidos este fin de semana por robar presuntamente cinco relojes valorados en 200.000 euros. Sin embargo, el vigilante ha exculpado a su pareja, confesando que fue él el único autor del crimen.
El modus operandi del robo era el siguiente: sustituían los relojes de lujo por réplicas hasta que Iker Casillas se dio cuenta del engaño. Hoy, el exfutbolista ha recuperado parte de los relojes en comisaría.
En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con el detenido, que ha preferido no pronunciarse acerca de la denuncia. "Dice que, cuando les deje el abogado, aclararán algunas informaciones que no son reales", nos cuenta nuestra compañera Arancha Pérez Ponce.
El detenido asegura que dejará actuar a la justicia y que el día que puedan hablar se conocerán nuevos datos. ¡Dale al play para ver todas las novedades!
