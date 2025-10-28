"Léela": El fallo de Daniel Grao en su ensayo con Nerea Rodríguez y Roberto Brasero para El 1%

Ya está todo preparado en el plató de El 1% para recibir a los cien primeros concursantes de la segunda temporada. Este miércoles, tras El Hormiguero, se estrenan los nuevos programas que pondrán a prueba la lógica de todos los jugadores, también los espectadores desde sus casas.

Daniel Grao, Nerea Rodríguez y Roberto Brasero son los primeros invitados que visitarán el concurso. Para calentar motores, se han enfrentado a El VIP de El 1%, una selección de retos mentales que han superado de forma casi perfecta.

Sólo hay una pregunta que se le ha resistido a Daniel. De hecho, Nerea y Roberto han tenido que ayudarle: "Léela", han insistido para que prestara máxima atención. ¡Dale al play!