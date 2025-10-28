Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El VIP de El 1%

"Léela": El fallo de Daniel Grao en su ensayo con Nerea Rodríguez y Roberto Brasero para El 1%

El actor, la cantante y el meteorólogo de Antena 3 calientan motores para enfrentarse, junto con 100 concursantes, a las preguntas de lógica del programa.

"Léela": El fallo de Daniel Grao en su ensayo con Nerea Rodríguez y Roberto Brasero para El 1%

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Ya está todo preparado en el plató de El 1% para recibir a los cien primeros concursantes de la segunda temporada. Este miércoles, tras El Hormiguero, se estrenan los nuevos programas que pondrán a prueba la lógica de todos los jugadores, también los espectadores desde sus casas.

Daniel Grao, Nerea Rodríguez y Roberto Brasero son los primeros invitados que visitarán el concurso. Para calentar motores, se han enfrentado a El VIP de El 1%, una selección de retos mentales que han superado de forma casi perfecta.

Sólo hay una pregunta que se le ha resistido a Daniel. De hecho, Nerea y Roberto han tenido que ayudarle: "Léela", han insistido para que prestara máxima atención. ¡Dale al play!

Antena 3» Programas» El 1 por ciento

Publicidad

Programas

Dolores

Dolores, obligada a recorrer 152 kilómetros para ver a su hijo enfermo: "Todo esto es una odisea"

"Léela": El fallo de Daniel Grao en su ensayo con Nerea Rodríguez y Roberto Brasero para El 1%

"Léela": El fallo de Daniel Grao en su ensayo con Nerea Rodríguez y Roberto Brasero para El 1%

Iker Casillas

Hablamos con el detenido por el robo de los relojes de Iker Casillas: "Dice que aclararán algunas informaciones que no son reales"

De acosada a acosadora
Acoso escolar

Paula confiesa cómo pasó de acosada a acosadora: "He llegado a hacer arrodillar a una niña para que me pidiera perdón"

Vanesa
Nuevo caso de bullying

Acosan a su hija pidiéndole que "se monte un Sandra": "Lo que hacen en los colegios no sirve para nada"

Huelga por el suicidio de Sandra Peña
Huelga estudiantil

Estudiante que ha secundado la huelga tras el suicidio de Sandra Peña: "Yo también sufrí acoso en el instituto"

El suicidio de Sandra Peña ha evidenciado lo que para muchos es una carencia en el sistema educativo en lo referente al acoso escolar. Por eso, miles de estudiantes de todo el país se suman a una huelga para pedir responsabilidades y cambios.

Llegan los asesores y solo quedarán siete talents por equipo: este viernes, La Gran Batalla de La Voz
A las 22:50 horas

Llegan los asesores y solo quedarán siete talents por equipo: este viernes, La Gran Batalla de La Voz

Los coaches contarán con la ayuda de los asesores en una de las noches más exigentes de la temporada.

Desnudos IA

El nuevo delito de moda: difundir imágenes íntimas de menores generadas con Inteligencia Artificial

Ingeniero de Caminos, sobre otra DANA

Un ingeniero de caminos alerta del riesgo a que se repita la tragedia de la DANA: las medidas anunciadas y no aplicadas

Amelia Bono

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de Amelia Bono, la hija mayor de José Bono

Publicidad