Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nuevo caso de bullying

Acosan a su hija pidiéndole que "se monte un Sandra": "Lo que hacen en los colegios no sirve para nada"

El suicidio de Sandra Peña, la menor de 14 años que se quitó la vida a consecuencia del acoso escolar que sufría, no solo ha servido como ejemplo para concienciar, sino que también hay otros acosadores que lo han tomado como referente. En Jerez, la hija de Vanesa está recibiendo mensajes como: "Móntate un Sandra, calva".

Vanesa

Publicidad

Sevilla continúa conmocionada ante el suicidio de Sandra Peña, una joven de 14 años que se precipitó desde el balcón de su casa al volver del colegio. La madre de la menor denunció en el colegio que su hija sufría acoso escolar por parte de tres compañeras, pero el centro no activó el protocolo.

Huelga por el suicidio de Sandra Peña

Su historia ha revolucionado nuestro país, sirviendo de ejemplo de lo que para muchos es una evidente grieta en el sistema educativo. Sin embargo, su ejemplo también se ha usado en el sentido contrario, como una herramienta para que los acosadores puedan hacer más daño.

En Jerez, un nuevo caso de bullying ha sacudido un colegio. La hija de Vanesa ha comenzado a recibir mensajes de acoso que le piden, incluso, "montarse un Sandra". Cuando Vanesa lo denunció en el colegio, el centro le sugirió que cambiase a su hija a otro colegio. "Para mí esa no es la solución, es como premiar a los acosadores", señala Vanesa, "lo que hacen en los colegios no sirve para nada".

Según nos cuenta, Vanesa ha tenido que luchar ella misma por que los acosadores de su hija sean responsables de sus actos: "Yo quiero que mi hija no tenga miedo a ir al colegio".

Hoy, un nuevo caso de bullying sale a la luz tras el suicidio de Sandra Peña, un problema que nos coloca en el primer puesto mundial de países con más incidentes de bullying.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

De acosada a acosadora

Paula confiesa cómo pasó de acosada a acosadora: "He llegado a hacer arrodillar a una niña para que me pidiera perdón"

Vanesa

Acosan a su hija pidiéndole que "se monte un Sandra": "Lo que hacen en los colegios no sirve para nada"

Huelga por el suicidio de Sandra Peña

Estudiante que ha secundado la huelga tras el suicidio de Sandra Peña: "Yo también sufrí acoso en el instituto"

Llegan los asesores y solo quedarán siete talents por equipo: este viernes, La Gran Batalla de La Voz
A las 22:50 horas

Llegan los asesores y solo quedarán siete talents por equipo: este viernes, La Gran Batalla de La Voz

Desnudos IA
DIFUSION DESNUDOS IA

El nuevo delito de moda: difundir imágenes íntimas de menores generadas con Inteligencia Artificial

Ingeniero de Caminos, sobre otra DANA
DANA

Un ingeniero de caminos alerta del riesgo a que se repita la tragedia de la DANA: las medidas anunciadas y no aplicadas

Un año después de la DANA, una de las preguntas que sigue en el aire es ¿se han hecho las obras necesarias para evitar que se repita la tragedia? José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, nos da la respuesta

Amelia Bono
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de Amelia Bono, la hija mayor de José Bono

Famosa desde la cuna, la hija de José Bono se ha forjado su propio camino como empresaria e influencer. Hoy, Amelia Bono triunfa en las redes y en lo personal, disfrutando de su hijo y de su marido, Manuel Martos Figueroa.

“¿Puerta grande o enfermería?” Jorge Fernández bromea sobre la jugada de Rubén

“¿Puerta grande o enfermería?” Jorge Fernández bromea sobre la jugada de Rubén

Luis Ignacio Irigoyen, Impuesto Donaciones

¿Sabes dónde paga más impuestos un padre por donarle dinero a su hijo?: "Hasta mil veces más"

Jorge Fernández, indignado por perder el turno con 1.900 euros: “¡Pero Rubén, por Dios!”

Jorge Fernández, indignado por perder el turno con 1.900 euros: “¡Pero Rubén, por Dios!”

Publicidad