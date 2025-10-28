Acosan a su hija pidiéndole que "se monte un Sandra": "Lo que hacen en los colegios no sirve para nada"

Sevilla continúa conmocionada ante el suicidio de Sandra Peña, una joven de 14 años que se precipitó desde el balcón de su casa al volver del colegio. La madre de la menor denunció en el colegio que su hija sufría acoso escolar por parte de tres compañeras, pero el centro no activó el protocolo.

Su historia ha revolucionado nuestro país, sirviendo de ejemplo de lo que para muchos es una evidente grieta en el sistema educativo. Sin embargo, su ejemplo también se ha usado en el sentido contrario, como una herramienta para que los acosadores puedan hacer más daño.

En Jerez, un nuevo caso de bullying ha sacudido un colegio. La hija de Vanesa ha comenzado a recibir mensajes de acoso que le piden, incluso, "montarse un Sandra". Cuando Vanesa lo denunció en el colegio, el centro le sugirió que cambiase a su hija a otro colegio. "Para mí esa no es la solución, es como premiar a los acosadores", señala Vanesa, "lo que hacen en los colegios no sirve para nada".

Según nos cuenta, Vanesa ha tenido que luchar ella misma por que los acosadores de su hija sean responsables de sus actos: "Yo quiero que mi hija no tenga miedo a ir al colegio".

Hoy, un nuevo caso de bullying sale a la luz tras el suicidio de Sandra Peña, un problema que nos coloca en el primer puesto mundial de países con más incidentes de bullying.