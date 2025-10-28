Denuncia
Dolores, obligada a recorrer 152 kilómetros para ver a su hijo enfermo: "Todo esto es una odisea"
A sus 82 años, debe hacer un viaje de 4 horas cada vez que quiere ver a su hijo enfermo, que está ingresado en un hospital en otra provincia. Dolores teme que, cuando su hijo se vaya, no pueda estar ahí para cogerle la mano.
El hijo de Dolores padece la enfermedad de Huntington, una enfermedad genética degenerativa que le obliga a estar ingresado en un hospital para tratarse. El problema es que el centro en el que está ahora mismo está en otra provincia y el camino que Dolores debe hacer para ver a su hijo es una auténtica odisea.
Dolores, que vive en Benalmádena, debe levantarse a las cinco de la mañana y salir de allí a las 6 de la mañana para llegar hasta Écija, a 152 kilómetros. A sus 82 años, Dolores asegura que el camino le supone un esfuerzo muy grande y que la distancia le ha hecho caer en una profunda depresión. "Me supone tiempo, dinero y esfuerzo, es una odisea", señala.
Según nos cuenta, Dolores no tuvo otra opción para su hijo: si no aceptaba el ingreso en Écija, le dijeron que perdería la plaza. "No la quería perder porque avanzó su enfermedad y yo ya estaba mal también", asegura Dolores.
Pese a que afirma que ha pedido el traslado en varias ocasiones, Dolores denuncia que nadie le hace caso. El centro sostiene que no les consta la petición de traslado y que los tratamientos que recibe en el actual centro son más adecuados.
Lo único que quiere Dolores es poder coger de la mano a su hijo cuando se marche para siempre, algo que teme no poder hacer a 152 kilómetros de distancia. ¿Logrará que trasladen a su hijo de vuelta a Málaga?
