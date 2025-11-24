Reivindicación
Sanitarios agotados por las guardias interminables: "Hemos normalizado trabajar 32 horas seguidas"
Muchos médicos denuncian las guardias que duran 24 horas o, incluso, más. Según cuentan, no solo afectan a los propios médicos, sino también a pacientes.
Publicidad
Cada vez son más los médicos y enfermeros que alzan la voz y denuncian las largas guardias a las que se enfrentan. Estas llegan a durar más de 24 horas, afectando al rendimiento de los profesionales, que denuncian un agotamiento extremo.
Lorena es una de las doctoras que denuncian las condiciones de las guardias. Según nos cuenta, ha llegado a estar 32 horas trabajando, algo que hace que atienda a los pacientes en modo automático.
"Hablamos de progreso, pero en este término no se ha avanzado", nos cuenta, "alguien que lleva 20 horas sin dormir no está pensando con claridad, queremos ser un trabajador más".
Sin las horas de sueño suficientes, aseguran que no son capaces de darle el trato a los pacientes que merecen. "Algunos de mis compañeros se tienen que medicar para aguantar", señala Lorena.
Más Noticias
- Juan sobrevivió al intento de asesinato de su expareja y su hijastra: "Querían cobrar el seguro de vida"
- Los hermanos Marcos, de una familia humilde a convertirse en millonarios: "Nuestro objetivo es jubilar a nuestros padres"
- "La sedación intravenosa es la más segura": el análisis de un anestesista sobre el caso de la menor fallecida tras un tratamiento dental
La denuncia de Lorena es claro: cree que hemos normalizado algo físicamente imposible con una responsabilidad como la que tienen los médicos. ¡Dale al play para escucharla!
Publicidad