Sanitarios agotados por las guardias interminables: "Hemos normalizado trabajar 32 horas seguidas"

Cada vez son más los médicos y enfermeros que alzan la voz y denuncian las largas guardias a las que se enfrentan. Estas llegan a durar más de 24 horas, afectando al rendimiento de los profesionales, que denuncian un agotamiento extremo.

Lorena es una de las doctoras que denuncian las condiciones de las guardias. Según nos cuenta, ha llegado a estar 32 horas trabajando, algo que hace que atienda a los pacientes en modo automático.

"Hablamos de progreso, pero en este término no se ha avanzado", nos cuenta, "alguien que lleva 20 horas sin dormir no está pensando con claridad, queremos ser un trabajador más".

Sin las horas de sueño suficientes, aseguran que no son capaces de darle el trato a los pacientes que merecen. "Algunos de mis compañeros se tienen que medicar para aguantar", señala Lorena.

La denuncia de Lorena es claro: cree que hemos normalizado algo físicamente imposible con una responsabilidad como la que tienen los médicos. ¡Dale al play para escucharla!