Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Reivindicación

Sanitarios agotados por las guardias interminables: "Hemos normalizado trabajar 32 horas seguidas"

Muchos médicos denuncian las guardias que duran 24 horas o, incluso, más. Según cuentan, no solo afectan a los propios médicos, sino también a pacientes.

Sanitarios agotados

Publicidad

Cada vez son más los médicos y enfermeros que alzan la voz y denuncian las largas guardias a las que se enfrentan. Estas llegan a durar más de 24 horas, afectando al rendimiento de los profesionales, que denuncian un agotamiento extremo.

Lorena es una de las doctoras que denuncian las condiciones de las guardias. Según nos cuenta, ha llegado a estar 32 horas trabajando, algo que hace que atienda a los pacientes en modo automático.

"Hablamos de progreso, pero en este término no se ha avanzado", nos cuenta, "alguien que lleva 20 horas sin dormir no está pensando con claridad, queremos ser un trabajador más".

Sin las horas de sueño suficientes, aseguran que no son capaces de darle el trato a los pacientes que merecen. "Algunos de mis compañeros se tienen que medicar para aguantar", señala Lorena.

La denuncia de Lorena es claro: cree que hemos normalizado algo físicamente imposible con una responsabilidad como la que tienen los médicos. ¡Dale al play para escucharla!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Juan

Juan sobrevivió al intento de asesinato de su expareja y su hijastra: "Querían cobrar el seguro de vida"

Sanitarios agotados

Sanitarios agotados por las guardias interminables: "Hemos normalizado trabajar 32 horas seguidas"

Hermanos Marcos

Los hermanos Marcos, de una familia humilde a convertirse en millonarios: "Nuestro objetivo es jubilar a nuestros padres"

Anestesista
Última hora

"La sedación intravenosa es la más segura": el análisis de un anestesista sobre el caso de la menor fallecida tras un tratamiento dental

Precios Navidad
Subida de los alimentos

"En un mes doblará el precio": el reto de hacer la compra con los frescos disparados con la Navidad en el horizonte

María José Catalá.
Entrevista

María José Catalá, alcaldesa de Valencia, tras sus polémicas palabras sobre el franquismo: "Salvó vidas en mi ciudad"

La regidora del Ayuntamiento de Valencia ha sido el foco de una polémica por una entrevista en Onda Cero, por la que ha recibido acusaciones de no condenar la dictadura o de blanquear el régimen franquista. María José Catalá ha respondido a las preguntas de Susanna Griso y ha rechazado tales acusaciones.

Vivienda alternativa
Vivienda

Las realidades alternativas de los jóvenes con la vivienda: "Era la única manera de independizarme"

Espejo Público ha entrevistado a Antonio, un joven profesor que ha optado por un estilo de vida diferente ante la crisis de vivienda que sufren especialmente quienes entran por primera vez al mercado inmobiliario.

Sergio arriesga y… se lleva 1.900 euros en el Panel con Bote

Sergio arriesga y… se lleva 1.900 euros en el Panel con Bote

¡Jorge Fernández, muy sorprendido después de que un concursante lo llame “viejo”!

Jorge Fernández, muy sorprendido después de que un concursante lo llame “viejo”

Camela

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Miguel Ángel Cabrera, exintegrante de Camela

Publicidad