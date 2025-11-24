Juan sobrevivió al intento de asesinato de su expareja y su hijastra: "Querían cobrar el seguro de vida"

Juan jamás pensó que su propia familia intentaría aprovecharse de él, hasta el punto de querer asesinarle. Este logró salvarse de un ataque urdido por su expareja y su hijastra, que pretendían quitarle la vida para quedarse con el dinero del seguro de vida que había contratado días antes.

Su hijastra convenció a su novio y a otro joven para llevar a cabo el plan ideado por su madre. Fue entonces cuando, en plena calle, mientras llevaba a su hijastra en el coche, un sicario le asestó 13 puñaladas.

"Mi hijastra me dijo que le dejase entrar, que era su amigo del instituto", recuerda, "cuando intenté huir, escuché cómo mi hijastra gritaba: "¡Mátalo!"".

Pese a que sobrevivió al intento de asesinato, pasó 10 días en coma. "Los médicos me dijeron que por dos milímetros no tocó la vena aorta, si no me hubiese muerto en el acto", asegura.

Hoy, Juan tiene claro que la autora intelectual de todo lo que ocurrió fue su expareja, quien le traicionó hasta tal punto de querer acabar con él y fue condenada a 13 años de prisión.