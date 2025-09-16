La gamberrada de Juanra Bonet en Pasapalabra: “¿Puedes estarte quieto durante diez segundos?”

Es literalmente imposible aburrirse cuando tienes al lado a Juanra Bonet. Lucía Guerrero, en su estreno en Pasapalabra, ha reconocido lo bien que se lo está pasando en el concurso y que, en parte, se debe también al presentador de formatos como Traitors y, ahora, Juego de pelotas. Sólo en la primera tarde, le vio hasta imitar a Enrique Bunbury en La Pista.

Juanra no ha bajado su nivel de energía en este programa, que ha comenzado con una pequeña gamberrada. “Es ventrílocuo”, ha señalado Roberto Leal, que ha revelado lo que estaba haciendo: “Cuando hablamos los demás, él también mueve la boca”.

“¿Puedes estarte quieto durante diez segundos?”, le ha preguntado Lucía a su compañero de equipo con curiosidad. Sin embargo, la actriz ha llegado a la misma conclusión que Roberto: “Es imposible”. ¡Revive este divertido momento en el vídeo!