Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 16 de septiembre

La gamberrada de Juanra Bonet en Pasapalabra: “¿Puedes estarte quieto durante diez segundos?”

Lucía Guerrero estaba reconociendo el buen equipo que forma con Juanra Bonet cuando éste se ha puesto a hacer de ventrílocuo de Roberto Leal.

La gamberrada de Juanra Bonet en Pasapalabra: “¿Puedes estarte quieto durante diez segundos?”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Es literalmente imposible aburrirse cuando tienes al lado a Juanra Bonet. Lucía Guerrero, en su estreno en Pasapalabra, ha reconocido lo bien que se lo está pasando en el concurso y que, en parte, se debe también al presentador de formatos como Traitors y, ahora, Juego de pelotas. Sólo en la primera tarde, le vio hasta imitar a Enrique Bunbury en La Pista.

Juanra Bonet sorprende con su imitación de Enrique Bunbury: “Nuestras disculpas”

Juanra no ha bajado su nivel de energía en este programa, que ha comenzado con una pequeña gamberrada. “Es ventrílocuo”, ha señalado Roberto Leal, que ha revelado lo que estaba haciendo: “Cuando hablamos los demás, él también mueve la boca”.

“¿Puedes estarte quieto durante diez segundos?”, le ha preguntado Lucía a su compañero de equipo con curiosidad. Sin embargo, la actriz ha llegado a la misma conclusión que Roberto: “Es imposible”. ¡Revive este divertido momento en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

El guiño de Rosa a Juanra Bonet al pedirle como comodín en La Pista: “Ése es otro programa”

El guiño de Rosa a Juanra Bonet al pedirle como comodín en La Pista: “Ése es otro programa”

El inesperado troleo de Roberto Leal a Juanra Bonet en Pasapalabra: “¡Qué faltón!”

El inesperado troleo de Roberto Leal a Juanra Bonet en Pasapalabra: “¡Qué faltón!”

Pablo López

"Intento quemar todas mis armas y tirar de ojitos": Pablo López confiesa algunas de sus estrategias como coach de La Voz

La gamberrada de Juanra Bonet en Pasapalabra: “¿Puedes estarte quieto durante diez segundos?”
Mejores momentos | 16 de septiembre

La gamberrada de Juanra Bonet en Pasapalabra: “¿Puedes estarte quieto durante diez segundos?”

Susana Uribarri y los viajes de su padre a Eurovisión: “Normalmente acertaba, se preparaba mínimo dos meses antes"
Entrevista

Susana Uribarri y los viajes de su padre a Eurovisión: “Acertaba, se preparaba mínimo dos meses antes"

profesor
Educación

Profesor cansado del "bajísimo nivel" educativo: "¿Por qué nos hacen aprobar a todo el mundo?"

Alex es profesor y está preocupado por el nivel de educación tan bajo que hay en las aulas españolas. Cansado de cómo se ejerce en este país, ha decidido dejarlo todo.

df
Sucesos

Confundidos en una operación antidroga: “Mi hijo llorando y mi marido retenido en el suelo"

David, Mari Carmen y su hijo de cuatro años estaban durmiendo cuando unos golpes a la puerta de su casa les alertaron. Se trataba de una redada antidroga que, por error, entraron en su casa.

madre

Embarazada natural a los 53 años: "Es un milagro, pensé que ya no podía tener hijos"

Ana Obregón

Ana Obregón, sobre la infidelidad de Mar Flores a Fernández-Tapias: "¿Cómo que no hay cuernos?"

Pablo López, coach de La Voz

¿Qué es el botón del arrepentimiento? así será la nueva herramienta para los coaches de La Voz

Publicidad