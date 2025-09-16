El inesperado troleo de Roberto Leal a Juanra Bonet en Pasapalabra: “¡Qué faltón!”

Juanra Bonet “está en racha”, como ha señalado Roberto Leal. Arrasó en el anterior programa ganando con pleno su duelo contra Ana Álvarez en La Pista. “Me fue muy bien, pero fue de casualidad”, ha asegurado el invitado, que dejó a todos atónitos con su imitación de Enrique Bunbury.

De casualidad, nada porque ha vuelto a ganar en la prueba musical. Eso sí, ha jugado al despiste haciendo creer que no se sabía la canción. Ha bromeado con su forma de intentar recordar la música y la letra, pero ambas las tenías muy claras y ha terminado cantando ‘Sugar, sugar’.

El nuevo pique entre Juanra y Roberto ha llegado cuando el invitado ha reclamado un segundo libro de Pasapalabra como premio. El presentador, al señalarle que esta vez no tocaba, le ha troleado al recordar que en sus concursos, como Traitors y ¡Boom!, no daban nada. Ha sido tan inesperado este zasca que ha acabado diciendo de sí mismo: “¡Qué faltón!”. ¡Disfruta de este momento en el vídeo!