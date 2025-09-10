Antena 3 LogoAntena3
"Busco un para siempre": Pablo López confiesa su objetivo en la nueva temporada de La Voz

El malagueño regresa al formato con las ideas muy claras. El coach asegura que este año busca algo más que talento: quiere encontrar una voz que trascienda el programa y hará todo lo posible por conseguir a los mejores artistas.

Pablo López

Guillermo Espeso | Celia Gil
La nueva temporada de La Voz está a punto de comenzar y lo hace con la promesa de ser la edición más impredecible y sorprendente de la historia del formato. Los coaches ya han adelantado que será un año lleno de novedades y con momentos inesperados e inolvidables.

Entre ellos, Pablo López regresa con más ilusión que nunca y con un objetivo muy claro: encontrar un talento que trascienda el escenario. “Busco un para siempre”, asegura el malagueño. Para él, se trata de hallar una voz que no solo emocione en las galas, sino que nos acompañe en todos los ámbitos: “Una voz que nos acompañe a todos en conciertos, en giras, en escribir canciones y en el resto de nuestras vidas”, confiesa.

Con esta declaración de intenciones, Pablo López deja claro que luchará con todas sus armas por conquistar a los artistas que más le emocionen. Una temporada que promete talento, emoción y la magia que solo La Voz sabe ofrecer.

¡Muy pronto, gran estreno, en Antena 3!

Sebastián Yatra muestra su lado más cercano y espontáneo como coach de La Voz: "Soy muy de baladas"

Sebastián Yatra
Pablo López

