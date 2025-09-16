Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 16 de septiembre

El guiño de Rosa a Juanra Bonet al pedirle como comodín en La Pista: “Ése es otro programa”

Juanra Bonet está imparable en Pasapalabra porque, además de saber las canciones que le tocan, reconoce las de los demás.

Alberto Mendo
Publicado:

Algo prácticamente inédito ha ocurrido en La Pista de Pasapalabra. Durante el duelo entre Manu y Rosa, cuando Roberto Leal ha preguntado al público si se sabía la canción, la respuesta ha sido… ¡el silencio! Sólo parecía haber una persona en todo el plató que la había reconocido: Juanra Bonet, totalmente en racha porque acababa de firmar su propio pleno, el segundo en esta visita.

El inesperado troleo de Roberto Leal a Juanra Bonet en Pasapalabra: “¡Qué faltón!”

De hecho, el invitado, siempre hablador, ha tenido que morderse la lengua desde el primer fragmento. Rosa se ha dado cuenta, pero su compañero de equipo no podía intervenir. Conociendo las reglas, la concursante ha terminado bromeando: “¿Puedo pedir el comodín de Juanra?”.

Roberto ha reconocido que “estaría bonito” pero que “ése es otro programa”, con la casualidad de que Juanra es el presentador precisamente de ¿Quién quiere ser millonario?. Rosa ha terminado acertando gracias al título en español que ella ha traducido al inglés. ¿De qué canción se trata? ¡Dale al play!

Programas

